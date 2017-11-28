المنصوري: حافز كبير في مسيرتي التحكيمية

دبي (الاتحاد)

تلقى الحكم إبراهيم المنصوري، حكم الكرة الشاطئية، خبر فوزه بالجائزة خلال وجوده في مصر، وقبل العودة إلى البلاد، وتحديداً خلال وجوده في مطار القاهرة، حيث انهالت عليه التهاني بمجرد الإعلان، ولم يتوقف رنين الهاتف.

وأعرب المنصوري عن سعادته بالفوز، وقال: سعادتي لا توصف بعدما تلقيت الخبر وأنا في مصر، والجائزة لها قيمة كبيرة، والحقيقة أنني سعيت بكل قوة للفوز بها لأنني سبق لي الفوز بجائزة الشيخ خليفة، في حفل أصحاب الإنجازات، وكنت أتمنى أن أصل إلى جائزة الإبداع الرياضي، وتكللت المساعي بالنجاح بعدما تقدمت لها عقب مشاركتي في كأس العالم للكرة الشاطئية في البهامس وأدرت المباراة النهائية وهو ما لم يسبق لأي حكم عربي أو خليجي أن وصل للمونديال وأدار النهائي.

وتوجه المنصوري بالشكر لكل من وقف بجانبه في مشواره التحكيمي بداية من اتحاد الكرة والمجالس السابقة وأيضاً لجان التحكيم بالاتحاد في الدورات الماضية، وكل من مد له يد العون للوصول بهذا المستوى، وقال: دائماً ما أسعى أن أكون في الصدارة في كل البطولات من أجل أن يكون لي النصيب الأكبر في إدارة النهائي، وعلى مدار سنوات طويلة دائماً ما أدير النهائيات أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما أن قيادتنا علمتنا بأن تكون في المركز الأول، في كل المجالات، وهو ما يجعلنا نضع المركز الأول نصب أعيننا.

وأكد أن الجائزة حافز كبير له ولكل زملائه في مواصلة الجهد من أجل وضع اسم الإمارات في المقدمة في كل المحافل التي يشاركون فيها، منوهاً إلى أنها المرة الأولى التي تقدم فيها للجائزة، إلا أنه كان يعرف حجم الإنجاز الذي حققه، وكيف تردد اسم الإمارات في نهائي مونديال الشاطئية.