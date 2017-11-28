ريما آل سعود: مسؤولية كبيرة تحفزنا على الإبداع

دبي (الاتحاد)

عبرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود عن اعتزازها بنيل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وتقديرها لهذه الجائزة التي تعد من أبرز الجوائز المهتمة بالإبداع والتميز بما تحمله من أهداف وغايات لخدمة المجتمعات وتحفيز كل من يعمل من أجلها.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر في تصريح صحفي لها عقب إعلان فوزها بالجائزة، ونشرته المواقع والصحف السعودية: فخورة بهذا الاختيار، وأشكر القائمين على الجائزة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكل اللجان العاملة بالجائزة.

وأضافت: أود أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على ما نجده من دعم متواصل ورعاية كبيرة واهتمام مستمر بالقطاع الرياضي، في ظل حرص ومتابعة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي ساهم ويسهم في صناعة مرحلة جديدة ومتطورة من العمل الرياضي المتميز والقادر على الجذب والتشويق على كافة المستويات ومختلف الرياضات.

وأكدت أن الفوز بهذه الجائزة فوز لكل بنات الوطن الغالي، وأنها ستحضر إلى دبي لتسلم الجائزة نيابة عنهن، مضيفة: هذه الجائزة تضاعف مسؤولياتنا تجاه ما نقدمه في المرحلة المقبلة، ولابد أن تحفزني وكل زملائي وزميلاتي على مزيد من العمل والعطاء لما فيه مصلحة مجتمعنا وخدمته بكل ما نستطيع.