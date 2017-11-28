عمر عبد الرحمن: لقب غالٍ ومصدر فخر

عبدالله عامر (العين)

أعرب «الدولي» عمر عبدالرحمن، قائد فريق نادي العين ونجم منتخبنا الوطني لكرة القدم، عن سعادته البالغة بمناسبة فوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وقال: «القيمة التي تحملها جائزة الإبداع الرياضي كبيرة جداً على المستويين المحلي والدولي، لذلك تعتبر مصدر فخر لكل إماراتي في المقام الأول، لكونها ترتبط باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، وكذلك تعتبر وساماً غالياً يعتز به كل من ينال شرف التتويج بها، وتمثل له الحافز المهم والدافع الكبير لمتابعة التميز والتفوق في المجال الرياضي».

وأكمل: «أود أن أعرب عن بالغ امتناني وتقديري لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، راعي الجائزة، وذلك على الرعاية السامية التي ظل يوليها للرياضة والرياضيين بدولتنا الحبيبة، ما أسهم في مواكبة الرياضة الإماراتية لعلامات التطور التي ظلت تقودها إلى أعلى مؤشرات النجاح، وأشكر كذلك مجلس أمناء الجائزة على الجهود المخلصة التي يبذلونها في كل عام، حتى تبوأت مكانتها من ضمن أبرز الجوائز العالمية».

وأضاف: «أشكر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على دعم سموه السخي والرعاية السامية التي ظل يحظى بها كل الرياضيين، وأعد نفسي منهم، خصوصاً أننا في نادي العين ندرك جيداً أن سموه أرسى معالم استراتيجية ناجحة، ونحن ملتزمون بها، وإن كان هناك أي تقصير فهو منا بالتأكيد».

وتابع: «كما أشكر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، القطب العيناوي، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وغانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وحمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب للنادي، ومحمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، مشرف الفريق، وناصر بن ثعلوب الدرعي، مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، ولا أنسى زملائي اللاعبين بنادي العين والجماهير العيناوية الوفية والجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي ومنظومة العمل في النادي، وكل شخص أسهم في حصولي على تلك الجائزة الغالية على نفسي».