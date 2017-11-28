حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الاقتصاد الإسلامي

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والمشرف العام على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، أمس، الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي.

وتشكل الجائزة إحدى المبادرات التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، تقديراً للأفراد والمؤسسات حول العالم لمساهماتهم في تطوير القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإسلامي.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن الاقتصاد الإسلامي هو نمط حياة يلائم الجميع، ومنظومة شاملة تغطي مجالات وقطاعات الحياة كافة، حيث أثبت الاقتصاد الإسلامي أنهُ الطريق الأمثل نحو التنمية المستدامة بعيداً عن التحديات الاعتيادية في نماذج الاقتصاد التقليدية.

ولفت الغرير إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بإعلان دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، أطلقت رحلة الاستثمار في المستقبل عبر إضافة الاقتصاد الإسلامي كركيزة أساسية في استراتيجية النمو وتنويع الاقتصاد، إذ برهنت دبي في قدرتها على الابتكار وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن تنظيم جائزة الاقتصاد الإسلامي يأتي لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وإيماناً بأن تكريم المبدعين يساهم في تحفيز الابتكار لدى المؤسسات ورواد الأعمال في مجالات عملهم وقطاعات الاقتصاد الإسلامي.