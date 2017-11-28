  • الثلاثاء 09 ربيع الأول 1439هـ - 28 نوفمبر 2017م

برعاية محمد بن راشد

حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الاقتصاد الإسلامي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والمشرف العام على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، أمس، الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي.

وتشكل الجائزة إحدى المبادرات التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، تقديراً للأفراد والمؤسسات حول العالم لمساهماتهم في تطوير القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإسلامي.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن الاقتصاد الإسلامي هو نمط حياة يلائم الجميع، ومنظومة شاملة تغطي مجالات وقطاعات الحياة كافة، حيث أثبت الاقتصاد الإسلامي أنهُ الطريق الأمثل نحو التنمية المستدامة بعيداً عن التحديات الاعتيادية في نماذج الاقتصاد التقليدية.

ولفت الغرير إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بإعلان دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، أطلقت رحلة الاستثمار في المستقبل عبر إضافة الاقتصاد الإسلامي كركيزة أساسية في استراتيجية النمو وتنويع الاقتصاد، إذ برهنت دبي في قدرتها على الابتكار وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن تنظيم جائزة الاقتصاد الإسلامي يأتي لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وإيماناً بأن تكريم المبدعين يساهم في تحفيز الابتكار لدى المؤسسات ورواد الأعمال في مجالات عملهم وقطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وألقى سامي القمزي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، كلمة أشار فيها إلى نشاط مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي نجح منذ تأسيسه إلى اليوم، وبالتعاون مع شركائه المحليين والعالميين إلى إطلاق أكثر من 40 مبادرة رائدة، تستهدف هيكلة وتنظيم الاقتصاد الإسلامي، وتدفع باتجاه تطوير منتجاته وخدماته، وتقنين تعاملاته وتعميم معاييره وشروطه بما يتلاءم مع ضرورات التنمية ويحقق نتائج إيجابية تعكس ذاتها على الاقتصاد العالمي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 