إصلاح أنبوب غاز تعرض للتفجير في شبوة

عدن (الاتحاد)

أعلنت شركة الغاز الطبيعي المسال في اليمن عن انتهاء الأعمال الفنية لإصلاح أنبوب نقل الغاز الذي تعرض للتفجير في مطلع ديسمبر 2016 في محافظة شبوة. وأفاد مسؤولون في الشركة بأن الفرق الفنية تمكنت من إصلاح الأضرار التي لحقت بأحد أنابيب نقل الغاز من حقول الإنتاج في الكيلو 279 بشبوة بعد تعرض لهجوم تخريبي من عناصر إرهابية في 9 ديسمبر الماضي، مضيفاً أن الاستعدادات متواصلة من أجل استئناف عملية إنتاج وتصدير الغاز المسال عبر منشأة بلحاف على سواحل البحر العربي. ونشرت الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي قوة أمنية مدربة لتأمين سواحل شبوة على البحر العربي ومنشأة بلحاف الغازية.

وأكد قائد حماية منشأة بلحاف الغازية، خالد علي محمد لـ «الاتحاد» أن عملية الإصلاح جاءت في ظل الجهود الأمنية المبذولة لتأمين سواحل شبوة وأنابيب النقل الممتدة من حقول الإنتاج في مأرب إلى بلحاف في شبوة، لافتا إلى أنه يجري توفير الحماية اللازمة من أجل استئناف عملية الإنتاج والتصدير بشكل متكامل.