موزة المري: الجائزة «أقوى تمكين للمرأة»

دبي (الاتحاد)
شهدت الساحة الرياضية العربية والعالمية ردود فعل كبيرة مع إعلان الفائزين بالجائزة، حيث انتشرت صور الفائزين في مواقع التواصل الاجتماعي وتسابقت المواقع الإلكترونية في نشر الخبر.
وكانت الدول العربية الأبرز في متابعة الحدث هي مصر والسعودية وتونس والجزائر والعرق والأردن، وهي الدول التي نال أبطالها إحدى فئات الجائزة في الدورة الجديدة، كما نشر عدد من المواقع العالمية الخبر، خاصة في ظل وجود مؤسسات دولية تم إعلان فوزها.
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وأكدت أن وضعها تحت شعار «تمكين المرأة» يمثل حافزاً كبيراً، وقالت: لدينا في هذه النسخة، فازت امرأة بلقب الشخصية العربية، بجانب عدد من اللاعبات اللاتي نجحن في الفوز بالجائزة، التي تعتبرها أقوى تمكين للمرأة، لأنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو حافز للإبداع في المجال الرياضي.
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وأوضحت أن الجائزة لها أبعاد أخرى كثيرة، منها جمع العرب من منطلق روح التسامح على منصات التتويج بالجائزة، وتابعت: هناك الكثير من الرياضيين الذين تعاني بلادهم من ويلات المشاكل والحروب قد فازوا بالجائزة كي تكون الجائزة رسالة سلام وتسامح بين جميع الشعوب، ويشرفنا جميعاً العمل ضمن الجائزة التي انضمت إلى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكبر مبادرات تنموية وإنسانية، في تأكيد على رؤية القيادة الرشيدة للرياضة باعتبارها من أهم وسائل وأدوات تحقيق التنمية والسعادة والتقارب بين مختلف مكونات المجتمع وبين الدول والشعوب أيضاً.