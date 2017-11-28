عبدالمنعم الهاشمي: «فخامة الاسم» أغلى ما في التكريم

أمين الدوبلي (أبوظبي)
توجه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مبادراته المتعددة في كل المجالات، ومنها جائزة سموه للإبداع الرياضي التي تٌعد أكبر جائزة في العالم من حيث الفئات والقيمة المالية للفائزين.
وأشار الهاشمي إلى أن الإبداع لا يخرج إلا من رمز الإبداع ورائد المبدعين، بمعنى أن الجائزة التي حصل عليها اتحاد الجو جيتسو أقيم وأغلى ما فيها أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أنه وكل مسؤولي ومنتسبي رياضة الجو جيتسو بالاتحاد يهدون هذه الجائزة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة راعي الرياضة والرياضيين، والداعم الأول لرياضة الجو جيتسو في العالم.
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وتابع الهاشمي: لم ولن أنسى اللاعبين والمدربين والحكام، والعاملين بالاتحاد في الإدارة التنفيذية، الذين يواصلون الليل بالنهار بروح الأسرة الواحدة، وأنتهز تلك المناسبة لأقول إنهم جميعاً شركاء في الإنجاز، لأن هذه الانتصارات المتوالية تدل على أن الاتحاد بكل إداراته يعمل بجهد كبير، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أنه خلال أسبوع واحد، فاز بطلنا فيصل الكتبي بذهبية العالم في كولومبيا، وفاز كل محبي وعشاق الجو جيتسو في العالم بتغريدة وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن هذا الإنجاز، وحرص سموه على مهاتفة فيصل وتهنئته، ثم يأتي الفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإبداع، وأتوقع أن هناك جائزة أخرى في الطريق سوف يعلن عنها خلال ساعات.
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