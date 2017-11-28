عبدالمنعم الهاشمي: «فخامة الاسم» أغلى ما في التكريم

أمين الدوبلي (أبوظبي)

توجه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مبادراته المتعددة في كل المجالات، ومنها جائزة سموه للإبداع الرياضي التي تٌعد أكبر جائزة في العالم من حيث الفئات والقيمة المالية للفائزين.

وأشار الهاشمي إلى أن الإبداع لا يخرج إلا من رمز الإبداع ورائد المبدعين، بمعنى أن الجائزة التي حصل عليها اتحاد الجو جيتسو أقيم وأغلى ما فيها أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أنه وكل مسؤولي ومنتسبي رياضة الجو جيتسو بالاتحاد يهدون هذه الجائزة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة راعي الرياضة والرياضيين، والداعم الأول لرياضة الجو جيتسو في العالم.

وقال الهاشمي في أول تعليق له بعد الإعلان عن فوز اتحاده بجائزة أفضل مؤسسة رياضية محلية: أتوجه بالشكر إلى مجلس أمناء الجائزة، وكل اللجان التي شاركت فيها، وأحيي كل زملائي أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد، وكل الشركاء والرعاة، وأخص بالشكر الأسرة والمدرسة، وأقول إن أهم الأسباب في إنجازاتنا المتوالية هي الشراكات الناجحة التي أقمناها كجسور للتواصل مع كل المؤسسات، والأرض الجديدة التي نسعى لاكتسابها كل يوم في نفوس الناس والمؤسسات والمسؤولين لنصل بخدمتنا إلى كل بيت في الدولة، ونحفز أبنائنا وبناتنا في ممارسة هذه الرياضة التي تبني الإنسان القوي، وتتسق مع شعارنا، وهو المساهمة في بناء جيل قوي للمستقبل، يملك القدرة على الحفاظ على مكتسبات الحاضر، وتطويرها بالمساهمة في بناء الحضارة لدولتنا الفتية، التي تضرب المثل للعالم في التسامح والتعايش والعطاء والإبداع.

وتابع الهاشمي: لم ولن أنسى اللاعبين والمدربين والحكام، والعاملين بالاتحاد في الإدارة التنفيذية، الذين يواصلون الليل بالنهار بروح الأسرة الواحدة، وأنتهز تلك المناسبة لأقول إنهم جميعاً شركاء في الإنجاز، لأن هذه الانتصارات المتوالية تدل على أن الاتحاد بكل إداراته يعمل بجهد كبير، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أنه خلال أسبوع واحد، فاز بطلنا فيصل الكتبي بذهبية العالم في كولومبيا، وفاز كل محبي وعشاق الجو جيتسو في العالم بتغريدة وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن هذا الإنجاز، وحرص سموه على مهاتفة فيصل وتهنئته، ثم يأتي الفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإبداع، وأتوقع أن هناك جائزة أخرى في الطريق سوف يعلن عنها خلال ساعات.

وأضاف: كل هذه الإنجازات تمنحنا الثقة، وندعو كل الراغبين في التميز للانضمام إلينا، لأن منصتنا أصبحت من أهم المنصات التي تصنع النجوم والأبطال، ومع ذلك فإن كل هذه الإنجازات تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، وتصنع لنا تحدي جديداً، نؤكد أننا سنسعى بكل قوة كي نكون على قدر مواجهته، خصوصاً أننا نقود العالم إدارياً الآن في مسع لاعتماد رياضتنا أولمبياً، ونتبنى النهوض باللعبة في آسيا وفي المنطقة العربية أيضاً، وندرك أن المهمة ليست سهلة، لكننا نملك الكوادر والمواهب والدعم الذي يدفعنا إلى النجاح فيها، ونحن نعتبر أن تجربة اتحاد الجو جيتسو متاحة للجميع، من كل الراغبين في التميز، ونحن نمد أيدينا للجميع، ونؤكد أن رياضة الإمارات تستحق أن يكون لها مكانة كبيرة على قمة الهرم العالمي.