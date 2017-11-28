نهيان بن مبارك: الفوز بالجائزة «فخر عظيم»

أبوظبي (الاتحاد)

توجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بالشكر العميق، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، معبراً عن اعتزازه الكبير بالفوز بجائزة الإبداع لهذا العام.

وقال معاليه: يشرفني عظيم الشرف، ويسعدني بالغ السعادة، أن يتم اختياري الشخصية الرياضية المحلية، في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وإنني أعتز غاية الاعتزاز، باختياري لهذه الجائزة، التي تحمل اسم قائد عظيم، لديه رؤية واضحة لمستقبل الوطن والعالم، قائد يسعى باستمرار إلى إحداث التغييرات الإيجابية والبناءة على كل المستويات.

وأضاف معاليه: حصولي على الجائزة، وانضمامي بذلك إلى قائمة الأسماء المتميزة، التي حصلت عليها، إنما هو فخر عظيم لي، ويدفعني إلى أن أرفع إلى سموه، عظيم الشكر والامتنان، وأن أهنئ سموه على رؤيته الحكيمة، التي تتجسد في تشجيعه المستمر لممارسة الرياضة، وللسلوك الصحي، داخل الدولة وخارجها، كما أعتز وأفتخر بدعم سموه الكبير والمتواصل للمبادرات الرياضية المهمة، على مستوى العالم كله، وما نشهده من آثار إيجابية واضحة لهذه المبادرات الرائدة في تمكين الإنسان، وتنمية المجتمع في كل مكان.

وتابع معالي الشيخ نهيان: الشكر الجزيل لكم يا صاحب السمو، لتأكيدكم المستمر على مكانة الرياضة، كأساس قوي لحياة منتجة، تتسم بالصحة والسعادة والنشاط، وكأسلوب فعال لتحقيق الخير والتقدم للفرد والمجتمع على حد سواء.