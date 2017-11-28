منافسة «سداسية» في مسابقة الناشئ المحلي

دبي (الاتحاد)

جائزة فئة رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة، هي إحدى الجوائز التقديرية، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة بدعم الناشئين.

واستمراراً للعمل بقرار مجلس الأمناء باشراك الجمهور في التصويت لاختيار الرياضيين الناشئين الثلاثة عبر التصويت من قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، فقد ترشح للتصويت النهائي 6 رياضيين، علماً بأن آخر يوم للتصويت لهذه الفئة هو 31 ديسمبر المقبل، وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي في 10 يناير وفق الترتيب النهائي.

وتضم القائمة، عبد الله غلوم علي المازمي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين للتايكواندو 2017، وعمر محمد علوان الفضلي، حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للجو جيتسو تحت 18 سنة، والمصنف الأول على مستوى العالم في رياضة الجو جيتسو فئة الناشئين، ووديمة سعيد عبد الله اليافعي، التي حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للجو جيتسو وهي المصنفة الأولى على مستوى العالم في اللعبة فئة الناشئات، وميثة عبد الله حسن عبد الله، حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا للناشئين وهي أول ميدالية آسيوية للبنات في الجودو، وعمار محمد علي السدراني، حصل على المركز الثاني في بطولة آسيا الغربية للشطرنج الكلاسيكي تحت 12 سنة والمركز الثالث في بطولة آسيا الغربية للشطرنج السريع تحت 12 سنة، وحسين يوسف أنور يوسف، حصل على لقب أفضل لاعب تحت 8 سنوات لكرة القدم في خمس بطولات متتالية في أندية الدولة.