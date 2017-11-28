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إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع والحفل 10 يناير

نهيان بن مبارك الشخصية الرياضية المحلية.. و ريما آل سعود الأبرز عربياً
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تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

رضا سليم (دبي)

أعلن مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أسماء الفائزين في فئات الدورة التاسعة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، وسيتم تسليمهم الجوائز في احتفالية كبيرة يوم 10 يناير المقبل.

واختارت الجائزة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح، الشخصية الرياضية المحلية وذلك تقديراً لجهود معاليه في إثراء الحركة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتوجيهاته ومبادراته لدعم الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية، وتحقيق إنجازات رياضية كبيرة خلال فترة رئاسته للهيئة.

واختارت الجائزة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الشخصية الرياضية العربية، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في فندق فيرساتشي بدبي، وحضره مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس لجنة التحكيم، وموزة المري أمين عام الجائزة، والدكتور خليفة الشعالي عضو مجلس الأمناء رئيس اللجنة الفنية للجائزة، وأحمد الشعفار، ويوسف آل رضا وأنس بوخش وصلاح أمين أعضاء مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، وممثلو المؤسسات الرياضية والإعلامية في الدولة.

وأعلن مطر الطاير عن الشخصيتين الرياضيتين المحلية والعربية للدورة التاسعة، فيما أعلنت موزة المري أمين عام الجائزة أسماء الفائزين في الفئات الأخرى، وهم: الرياضي المحلي وفاز بها عمر عبدالرحمن «عمّوري» لاعب فريق العين ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، لحصوله على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016، بالإضافة إلى حصوله على أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب خليجي وأفضل لاعب عربي. ... المزيد
     
 

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