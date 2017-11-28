الشارقة يواجه النجمة البحريني في نصف نهائي «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق الشارقة في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، السادسة مساء بتوقيت الهند، مواجهة صعبة أمام النجمة البحريني في نصف نهائي بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد المقامة حالياً بمدينة حيدر آباد الهندية، وهي المواجهة التي تمثل بوابة العبور للنهائي لكلا الفريقين، تأهل الشارقة وصيفاً للمجموعة الأولى، فيما تأهل النجمة البحريني بتصدر المجموعة الثانية، ويسبق المواجهة لقاء آخر بين الدحيل والأهلي القطري في نفس الدور.

كان الفريقان قد التقيا في المنامة أكتوبر الماضي، على كأس السوبر الإماراتي البحريني في نسخته الأولى، وفاز النجمة 23-18، وقدم الشارقة مستوى متميزا ولم يخسر إلا في الدقائق الأخيرة، وسبق أن التقى الفريقان وديا خلال معسكر البحرين للتجهيز للموسم الحالي، ويدرك كلا المدربين، المصري وليد عبدالكافي مدرب الشارقة والتونسي زهير بن مسعود مدرب النجمة صعوبة اللقاء الذي سيختلف عن المواجهات السابقة.

وطوى الجهاز الفني للملك صفحة التأهل للمربع وبدأ التفكير في مباراة النجمة التي تعتبر التحدي الحقيقي للاعبين، خاصة أن الفريق يطمح في العودة للإمارات بإنجاز جديد يكتب له للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد أحمد عبيد البح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن وصول ممثل الوطن فريق الشارقة للمربع الذهبي ضمن أفضل 4 فرق في آسيا، يعد إنجازاً للعبة، وهو تأكيد على دعم النادي للفريق، وشكر إدارة النادي برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم ومساندتهم للفريق. وقال: «الفريق قدم مباريات على أعلى مستوى سواء اللاعبين وجهازهم الفني، والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جميع اللاعبين من أجل رفع اسم الإمارات في البطولة، ونقل صورة مشرفة على اللعبة في المحفل الآسيوي».