«أرامكو»: مشروع تحويل النفط لكيماويات مجرد بداية

الظهران (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية السعودية «أرامكو» أمين الناصر: «إنه سيكون هناك المزيد من مشروعات البتروكيماويات، بعد أن اتفقت الشركة على المشاركة في مشروع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بتكلفة 20 مليار دولار».

ووقعت «أرامكو» والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم لإقامة مجمع لإنتاج البتروكيماويات في المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025.

وتعكف «أرامكو» على تطوير قطاع المصب، بينما تستعد الحكومة لبيع خمسة بالمئة من أسهمها العام المقبل في طرح عام أولي. وقال أمين الناصر، في مقابلة عقب التوقيع: «إنها نقطة بداية، وستكون هناك مشروعات أخرى في المستقبل، مع تطوير تقنياتنا لتحويل كميات أكبر من الخام إلى كيماويات». وتابع: «ننظر للكيماويات بوصفها سوقاً جذابة جداً للتنويع».

وذكر الناصر أن «أرامكو» ستبدأ قريباً في استخدام تقنيات قد تؤدي لتحويل ما بين 70 و80% من الخام المخصص للمشروع إلى كيماويات، مع اتجاه الطلب على البتروكيماويات للنمو بوتيرة أسرع من الخام. وقال الناصر: «في الوقت الحالي يستخدم خامنا في الأساس أو في معظمه في قطاع النقل يليه الطيران والشحن وقطاعات أخرى». وأضاف: «الطلب في قطاع البتروكيماويات يعادل مثلي نظيره في قطاع النقل، لذا من المهم جداً لنا من ناحية الاستراتيجية أن ندرس قطاعات أخرى، ونعظم قيمة مواردنا مثلاً بتحويل الخام إلى كيماويات مباشرة».

وقال: «إن خطط التوسع في الإنتاج في عدد قليل من الحقول، منها المرجان والظلوف والبري، تهدف إلى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية». وتابع: «إن الشركة تدرس استثمارات في قطاع الغاز في الخارج»، ولكنه لم يتطرق للتفاصيل، مكتفياً بالقول: «إن هناك مناقشات تجري حالياً مع شركاء مختلفين في العالم».