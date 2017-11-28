«الشارقة لرياضة المرأة» توقع مذكرة تعاون مع «العربية للطيران»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وشركة العربية للطيران أمس، بمقر المؤسسة مذكرة رعاية من أجل تعزيز قدرات لاعبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتأهيلهن لتمثيل الدولة في مختلف البطولات الرياضية وتحقيق التميز على الصعد كافة، حيث ستكون الشركة الوطنية الناقل الرسمي للنسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

حضر توقيع مذكرة الرعاية عادل علي الرئيس التنفيذي للشركة العربية للطيران وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ووجهت النقبي الشكر إلى شركة طيران العربية على تفاعلها مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من أجل تطور رياضة المرأة لتحقيق الأهداف المنشودة معربة عن فخرها بتواجد إحدى شركاتنا الوطنية كداعم رئيسي للاعبات المؤسسة مما يسهم في تعزيز النجاح التي ظلت تحققه المؤسسة.

من ناحيته أكد عادل علي أن الاهتمام الكبير الذي ظلت تحظى به رياضة المرأة من القيادة الرشيدة يمثل قوة دفع كبيرة للاعبات من أجل تحقيق طموحاتهن في كافة المحافل مبينا أن المجموعة التابعة لشركة طيران العربية في الضيافة والفندقة ستدعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.