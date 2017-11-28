«الهيئة» تؤيد قرار إعادة «نهائي الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)

أكد عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة أن «الهيئة» وافقت على قرار اتحاد الكرة الطائرة بإعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في أعقاب الاحتجاج المرسل من نادي العين، مشيراً إلى أن «الهيئة» بعد اطلاعها على حيثيات لجنة الأحداث بالاتحاد أيدت القرار.

ومن المقرر ان تعاد المباراة الاثنين المقبل.

وكانت تداعيات أزمة النهائي بين العين وبني ياس قد بدأت باحتجاج بني ياس بعد خسارته للنهائي 1/‏‏‏‏3 إلى اتحاد اللعبة مطالباً بإعادة المباراة معللًا وقوع طاقم التحكيم في خطأ فني لتعقد لجنة الأحداث اجتماعاً طارئاً برئاسة مبارك حارب زويد نائب رئيس اللجنة وتقرر تحويل احتجاج «السماوي» للاتحاد الدولي من أجل المشورة القانونية بواقعة «الاستبدال الاستثنائي»، والتي تعد سابقة بالصالات الإماراتية، وبعد وصول رد «الدولي» قررت اللجنة برئاسة الدكتورأحمد المطوع الأمين العام إعادة النهائي الذي كان من المفترض إقامته اليوم بصالة الوصل، مستندة على رد الاتحاد الدولي بحدوث خطأ في تطبيق القواعد الرسمية للعبة والخاصة بالتبديل الاستثنائي واستناداً للمادة (95) من لائحة المسابقات التي تنص على أنه إذا ثبت خطأ في تطبيق القواعد الرسمية بإحدى المباريات تلغى نتيجتها وتعاد.

وكانت شركة العين للألعاب الرياضية أكدت في مؤتمر صحفي رفضها قرار لجنة الأحداث وطالبت اتحاد اللعبة بحيثيات الاحتجاج، التي استندت عليها لجنة الأحداث الرياضية ، وكذلك حيثيات الاتحاد الدولي المرسلة، والتي بني عليها اتخاذ القرار، متمسكة بحق النادي إن لزم الأمر التصعيد إلى محكمة كأس، ثم عقدت لجنة الأحداث اجتماعاً طارئاً قررت فيه صحة قراراتها بشأن إعادة النهائي في الموعد والمكان اللذين تم تحديدهما في اجتماعها السابق ليحول العين ملف الأزمة إلى «الهيئة» التي وجهت اتحاد اللعبة بتأجيل إعادة النهائي لحين البت في شكوى العين لتؤيد «الهيئة» بعد اطلاعها على حيثيات الأزمة قرار الاتحاد بإعادة النهائي.