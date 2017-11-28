الفارق السعري يمنح الباحثين عن العقارات قوة تفاوضية

دبي (الاتحاد)

كشف تقرير لمنصة «دوبيزل» العقارية أعدته بالاشتراك مع «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، عن وجود إقبال متزايد على العقارات السكنية المتوسطة السعر، مع وجود تفاوت واضح بين متوسط سعر البيع المعلن للقدم المربع على المنصة وأسعار الصفقات الفعلية للعقارات في القطاع.

وتُسجل منصة «دوبيزل العقارية» نحو 150 ألف إعلان عقاري، وما يزيد على 3.7 مليون زيارة في الشهر، ومن خلال التدقيق في الأسعار المعلن عنها على المنصة للمناطق المتوسطة السعر ومقارنتها بالبيانات العامة التي أفصحت عنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لاحظت «دوبيزل العقارية» أنّ أسعار المذكورة في الإعلانات ترتفع في المتوسط ​​بنسبة 6% عن سعر البيع للقدم المربع في سجلات الدائرة.

وقال بول كيلي، مدير العمليات في شركة ألسوب آند ألسوب العقارية «تكمن أهم مهام الوكيل العقاري في العمل مع المالك على تحديد المستوى السعري الأنسب للعقار المعروض للبيع، لجذب أكبر عدد من المشترين المحتملين وفي الوقت نفسه ترك متسع للتفاوض على السعر، والأهم من ذلك كله هو السعي لإتمام صفقة البيع في إطار زمني جيد».