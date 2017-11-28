لجنة التحقيق تستمع إلى إفادات ممثل الأولمبية

معتصم عبدالله (دبي)

استمعت لجنة التحقيق في قضية إلهام بيتي والمشكلة بقرار من يوسف السركال رئيس هيئة الرياضة، أمس إلى إفادات محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي اللجنة الأولمبية الوطنية، وعضو اللجنة، بوصف الأولمبية جزءاً من مسار التحقيق في قضية لاعبة اتحاد ألعاب القوى، والموقوفة لمدة عامين بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بداعي إدانتها في قضية منشطات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة أمس، بمقر الهيئة في دبي، برئاسة عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد، وبحضور الأعضاء الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية للمنشطات، خالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي اللجنة الأولمبية الوطنية، وبدر علي الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة، عضواً ومقرراً، بجانب عائشة عبد القادر الباحثة القانونية بهيئة الرياضة.

وأكد الدوسري أن اللجنة ستواصل النظر في ملفات القضية خلال اجتماعها المقبل، عقب عطلة اليوم الوطني، واستدعاء كل أطراف الموضوع لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم، ورفع تقرير شامل حول نتائج التحقيق قبل اتخاذ القرارات اللازمة.