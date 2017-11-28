%15 نمواً في إدارة المرافق بأبوظبي حتى 2020

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعيد عبد الكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»: «إن سوق إدارة المرافق في أبوظبي من المتوقع أن يسجل نمواً ملحوظاً خلال سنوات المقبلة، يتراوح بين 15 إلى 20٪ حتى عام 2020، مع إطلاق العديد من المشروعات السكنية العملاقة، خصوصاً فيما يتعلق بالمناطق التطوير الجديدة مثل جزيرة الريم والسعديات».

وأشار إلى أن تركيز المناطق الجديدة على جودة المباني والمنشآت ساعد بشكل كبير على زيادة مساحة شركات إدارة المرافق في التوسع والنمو، الأمر الذي جعل من أبوظبي سوقاً قوياً، ويدفع العديد من الشركات إلى المنافسة.

وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى العديد من العوامل، مثل النمو الثابت الذي يسجله قطاع البناء والتشييد في أبوظبي.