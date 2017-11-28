احتفالات في «الاتحادية للجمارك»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الهيئة الاتحادية للجمارك باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، وذلك تأكيداً لروح الولاء والانتماء للدولة والقيادة الحكيمة.

حضر الاحتفال وفد من الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح بن عبدالله الرفاعي.

وتضمنت احتفالات «الهيئة» فقرات من التراث الشعبي والثقافي لدولة الإمارات، ومسابقات عن أبرز المحطات في عمر الاتحاد والأناشيد والأكلات الشعبية.

وتقدم معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة، كما قدم التحية إلى شهداء الوطن الأبرار وأسرهم بمناسبة يوم الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات قيادة وشعباً الأمن والأمان والتقدم على المستويات كافة.

وقال معاليه: «تغمرنا مشاعر الولاء والانتماء والعطاء للقيادة والأرض والإنسان، في هذا اليوم الوطني، فتكتمل صورة (البيت المتوحد) في أجل معانيها وقيمها، وتظهر صور التلاحم بين القيادة الواعية والمبتكرة، وبين الشعب الطموح الأبي الكريم».

وقال محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة، إن مسيرة الاتحاد تمثل نموذجاً إنسانياً وحضارياً في البناء والعطاء وكذلك التلاحم بين القيادة والشعب، مؤكداً أن الآباء المؤسسين نجحوا في بناء دولة عصرية تقوم على الإنسان، وتعمل من أجل رفاهيته وسعادته.

ولفت إلى أن اليوم الوطني لدولة الإمارات يحمل في طياته معاني التضحية بالنفس والعطاء بعد أن اقترن بيوم الشهيد، حيث قدم أبناء الوطن تضحيات جساماً في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الاتحاد، ومن أجل الحفاظ على هويتها ومقدراتها.