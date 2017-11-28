عروض فلكلورية وأهازيج شعبية في احتفالية «الهيئة»

دبي (الاتحاد)
احتفلت الهيئة العامة للرياضة بالذكرى الـ46 لليوم الوطني، في مقرها، بحضور إبراهيم عبد الملك، أمين عام الهيئة، والأمناء المساعدين عبد المحسن الدوسري، وخالد المدفع، ونخبة من رؤساء الاتحادات واللجان، وأعضاء مجالس الإدارات، والعاملين كافة بالهيئة.
وأكد إبراهيم عبد الملك أن هذه الاحتفالات تأتي تعبيراً عن حبنا وولائنا وانتمائنا لهذا الوطن المعطاء ولقادتنا الكرام، الذين منحونا كل الدعم والثقة والتشجيع والتوجيه، فكان حقٌ علينا أن نرد لهم الجميل بالسعي نحو المساهمة في تحقيق الإنجازات والنجاحات التي تجعل من الدولة نبراساً لكل الأمم.
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وقال خالد المدفع، رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية بالهيئة، إنهم حرصوا هذا العام على وضع فقرات لها منهجية خاصة في عملها وأهدافها، حيث إنه تم توزيع الفعاليات على أماكن عدة، منها ما هو في محيط الهيئة الخارجي، بالإضافة إلى مسرح الهيئة، وتنوعت الفعاليات من خلال لوحات فنية يقدمها منتسبو المراكز الشبابية ومراكز الفتيات في الدولة، بالتعاون مع مفوضية كشافة دبي.
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