«أطلس لحلول الطيران» تحتفي بعرس الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «أطلس لحلول الطيران»، الذراع المختصة بحلول الطيران ضمن مجموعة أطلس والشركة الرائدة في مجال الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، حضره مسؤولو وموظفو الشركة، يتقدمهم أحمد صديق المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة، والبروفيسور عماد فيكتور لحود الرئيس التنفيذي.

وأقيم الحفل في مقر الشركة في أبوظبي، وسط أجواء اتسمت بالبهجة والسرور، حيث ألقى أحمد صديق المطوع كلمة هنأ فيها قيادة الدولة الحكيمة، مشيراً إلى أن اليوم الوطني مناسبة للاحتفال بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة منذ تأسيسها قبل 46 عاماً.

وقال المطوع: «نعيش اليوم مناسبة وطنية غالية تبعث فينا الفخر والاعتزاز والفرح، ويتجسد فيها روح الاتحاد، ويتعزز الانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة التي تواصل مسيرة النماء والتقدم والازدهار».