تواصل منافسات بطولة «تراث الإمارات» للرماية

العين (الاتحاد)

تتواصل في مدينة العين بطولة نادي تراث الإمارات للرماية للناشئين التي ينظمها منذ منتصف الشهر الجاري مركز العين التابع للنادي ضمن احتفالات النادي اليوم الوطني 46، التي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

ويحتفى النادي بتتويج الفائزين في البطولة الخميس المقبل في احتفال تراثي كبير، ينظمه مركز العين ومركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات في أرض نادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين، وذلك ضمن برنامج احتفالات المركز في العين باليوم الوطني الذي يشمل فعاليات تراثية وجماهيرية متنوعة تحتضن أكبرها حديقة الطوية غداً.

وذكر خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين أن فعاليات البطولة تتواصل منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، واستقطبت العشرات من الناشئين محبي هذه الرياضة التي يحرص مركز العين على إحيائها وتعزيز ممارستها لدى النشء باعتبارها من الرياضات التراثية التي لازمت تاريخنا العربي وحثَّ على تعلُّمها موروثنا الإسلامي، مشيراً إلى أن المركز يحرص على تنظيم بطولة أخرى للرماية كل عام ضمن برنامج فعالياته الرمضانية، حيث شارك في دورتها السابقة نحو مائة لاعب، موضحاً أن حديقة الطوية ستشهد غداً احتفالاً تراثياً جماهيرياً كبيراً يمثل ذروة احتفالات النادي في مدينة العين باليوم الوطني.