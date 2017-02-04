واشنطن تدين التدخل الإيراني في الشؤون اليمنية

الرياض (وكالات)

أدان السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن، مجدداً التأكيد على رغبة بلادة في تعزيز علاقات التعاون مع الحكومة الشرعية وتقوية مجالات الشراكة، ومنها الشراكة في «مكافحة الإرهاب». وخلال لقاء جمعه أمس في الرياض مع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، أكد السفير الأميركي استمرار دعم بلاده للشرعية ولاستئناف العملية السياسية.. منوهاً إلى ضرورة حرص مختلف الأطراف على التوصل إلى حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية في اليمن.

بدوره، ثمن نائب الرئيس اليمني موقف أميركا المساند للشرعية ولاستعادة الدولة ودورها في حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم لليمن، وأشاد الأحمر بالعلاقات المتينة بين البلدين في شتى المجالات.

وناقش اللقاء، مجالات التعاون القائمة بين البلدين، والدور الأميركي الداعم للحكومة الشرعية والشعب اليمني في تجاوز الأوضاع الراهنة، في إطار الموقف الدولي المساند للتوصل إلى حل سياسي بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها لإنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وأشار نائب الرئيس إلى المحاولات المستمرة للانقلابيين وسعيهم الحثيث في تغذية الإرهاب وإفشال عمليات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وتضمن تجنيب اليمنيين مزيداً من إراقة الدماء وعودة دولتهم.

ولفت الفريق الأحمر إلى التجاوزات للقرارات الدولية وأعمال التخريب التي تتبناها إيران، ومنها استمرارها في التدخل بالشأن اليمني من تهريب للسلاح ودعم للجماعات المسلحة وتهديد للملاحة الدولية وغير ذلك.. مؤكداً بأن الحل يكمن في تنفيذ القرارات الدولية والضغط بشكل أكبر على الانقلابيين بالرضوخ للمرجعيات المتفق عليها، بما يضمن عودة الدولة وإنهاء المخاطر الداخلية والخارجية التي يتسبب بها بقاء الانقلاب بدعم متنوع من إيران. وتطرق اللقاء إلى الوجود القوي للشرعية ميدانياً وسياسياً والجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتخفيف المعاناة عن المواطنين في كل المحافظات من خلال صرف الرواتب والنجاحات التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب بمساندة فاعلة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وعبر نائب الرئيس اليمني عن تطلعه إلى رفع حظر سفر اليمنيين إلى أميركا.