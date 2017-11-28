«كهرباء أبوظبي» تحتفل باليوم الوطني



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، شهد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة احتفاليَّة الهيئة ومجموعة شركاتها باليوم الوطني السادس والأربعين، بحضور سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، والمهندس عارف حسن عبدالله مدير عام شركة المرفأ للطاقة، ومديري الدوائر والإدارات والأقسام في «الهيئة» ومجموعة شركاتها. بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، تلاه القسم الوطني، قدمه الطفل يوسف محمد الحمادي، ثم ألقى الدكتور سيف صالح الصيعري كلمةً تقدم فيها بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يواصلون مسيرة الاتحاد والحفاظ على منجزاته وبناء مستقبل زاهر كريم لأبنائه.