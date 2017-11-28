اتحاد الكرة يحتفل باليوم الوطني

دبي (الاتحاد)
احتفل اتحاد الكرة باليوم الوطني الـ46 للدولة، صباح أمس بمقر الاتحاد في دبي، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وسعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، وأمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، كما حضر الاحتفال إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وأحمد بهادر الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعبيد مبارك الشامسي المدير الفني للاتحاد، وعبد القادر حسن مدير إدارة العلاقات العامة، وراشد عامر رئيس قسم مراكز التدريب، وبمشاركة أصحاب الهمم، وموظفي الاتحاد، ولاعبي منتخبات المراكز والأكاديميات الخاصة.
وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات عديدة من العروض التراثية، والأغاني الوطنية، وعروض الخيالة، وعروضاً ومباريات للبراعم وأخرى لأصحاب الهمم مع موظفي الاتحاد، خلال الفترة الصباحية، واستمرت الاحتفالات حتى الساعة السابعة مساءً، وشملت دورة كرة قدم لمنتخبات المراكز مواليد 2004، ودورة الأكاديميات الخاصة تحت 12 سنة للبنين والبنات.
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وأضاف: «الاحتفالات باليوم الوطني تعبير عن الحب والفخر والاعتزاز بدولتنا الغالية، وبمكتسباتها الهائلة ليس على الصعيد الرياضي فقط، بل على جميع المجالات والميادين، وبقيمها ومبادئها وأصولها، وبما تمثله من نموذج حضاري فريد في التسامح والتعايش بين الجنسيات المختلفة، وفي التنمية والتعمير والبناء، كما هو افتخار بمسيرة الأجداد والآباء المؤسسين، وبما نتطلع إليه من مستقبل مشرق ومتميز».
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وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية: «اتحاد الكرة يسعى إلى تقاسم فرحة اليوم الوطني الـ46، بخلق جو تفاعلي يعزز الهوية الوطنية، ويبث روح التعاون والإخاء والمحبة، وسط حضور قيادات اتحاد الكرة والموظفين ولاعبي المراكز وأصحاب الهمم، للاحتفال بالذكرى العطرة التي تمر علينا كل عام، وتبعث في نفوسنا الفرحة ومعاني الاعتزاز والافتخار لهذا الوطن».
وأضافت: «أصحاب الهمم شريك أساسي ومهم في كل الاحتفالات التي تنظمها لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية باتحاد الكرة، بالتعاون مع نظيرتها في الاتحاد الآسيوي، ونوفر لهم كل الدعم والاهتمام، وخاصة أنهم مُقبلون على تحديات ومنافسات قوية خلال الفترة المقبلة، من حيث مشاركتهم في البطولة الإقليمية للأولمبياد الخاص الإقليمية 2018 «لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وبطولة الأولمبياد الدولي الخاص 2019، اللتين ستستضيفهما العاصمة أبوظبي».