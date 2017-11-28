اتحاد الكرة يحتفل باليوم الوطني

دبي (الاتحاد)

احتفل اتحاد الكرة باليوم الوطني الـ46 للدولة، صباح أمس بمقر الاتحاد في دبي، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وسعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، وأمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، كما حضر الاحتفال إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وأحمد بهادر الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعبيد مبارك الشامسي المدير الفني للاتحاد، وعبد القادر حسن مدير إدارة العلاقات العامة، وراشد عامر رئيس قسم مراكز التدريب، وبمشاركة أصحاب الهمم، وموظفي الاتحاد، ولاعبي منتخبات المراكز والأكاديميات الخاصة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات عديدة من العروض التراثية، والأغاني الوطنية، وعروض الخيالة، وعروضاً ومباريات للبراعم وأخرى لأصحاب الهمم مع موظفي الاتحاد، خلال الفترة الصباحية، واستمرت الاحتفالات حتى الساعة السابعة مساءً، وشملت دورة كرة قدم لمنتخبات المراكز مواليد 2004، ودورة الأكاديميات الخاصة تحت 12 سنة للبنين والبنات.

وقال مروان بن غليطة: «الاحتفال باليوم الوطني لدولتنا الغالية كل عام، هو يوم تجديد الولاء والوفاء لبلدنا الحبيبة ولقياداتنا الرشيدة، ومناسبة عزيزة على قلوب أبناء الوطن والمقيمين على حد سواء، في الذكرى الأهم والأجمل لتأسيس الاتحاد تحت راية واحدة، بقيادة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: «الاحتفالات باليوم الوطني تعبير عن الحب والفخر والاعتزاز بدولتنا الغالية، وبمكتسباتها الهائلة ليس على الصعيد الرياضي فقط، بل على جميع المجالات والميادين، وبقيمها ومبادئها وأصولها، وبما تمثله من نموذج حضاري فريد في التسامح والتعايش بين الجنسيات المختلفة، وفي التنمية والتعمير والبناء، كما هو افتخار بمسيرة الأجداد والآباء المؤسسين، وبما نتطلع إليه من مستقبل مشرق ومتميز».

وهنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، موضحاً أن القيادة الرشيدة بذلت الغالي والنفيس حتى أصبحت الإمارات رمزاً من رموز العالم في التطور والرفاهية والأمن والرخاء، وأصبحت مصدر جذب لكل الهويات، لما يحمله أهلها من طيبة وكرم وتنوع في الثقافات وقبول للآخر ومجتمع يحمل روح الانفتاح واستشراف المستقبل.

وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية: «اتحاد الكرة يسعى إلى تقاسم فرحة اليوم الوطني الـ46، بخلق جو تفاعلي يعزز الهوية الوطنية، ويبث روح التعاون والإخاء والمحبة، وسط حضور قيادات اتحاد الكرة والموظفين ولاعبي المراكز وأصحاب الهمم، للاحتفال بالذكرى العطرة التي تمر علينا كل عام، وتبعث في نفوسنا الفرحة ومعاني الاعتزاز والافتخار لهذا الوطن».

وأضافت: «أصحاب الهمم شريك أساسي ومهم في كل الاحتفالات التي تنظمها لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية باتحاد الكرة، بالتعاون مع نظيرتها في الاتحاد الآسيوي، ونوفر لهم كل الدعم والاهتمام، وخاصة أنهم مُقبلون على تحديات ومنافسات قوية خلال الفترة المقبلة، من حيث مشاركتهم في البطولة الإقليمية للأولمبياد الخاص الإقليمية 2018 «لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وبطولة الأولمبياد الدولي الخاص 2019، اللتين ستستضيفهما العاصمة أبوظبي».