أنشطة ترفيهية وثقافية لموظفي «الاتحاد للطيران» وعائلاتهم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مجموعة الاتحاد للطيران أمس، باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من النشاطات والفعاليات المخصصة للموظفين وعائلاتهم وأصدقائهم.

وحرصت المجموعة بالاحتفال بتأسيس الدولة من خلال إطلاق باقة من البرامج الثقافية المتنوعة في مقرها الرئيس في أبوظبي، حيث يستقطب هذا الحدث آلاف الموظفين وعائلاتهم كل عام، خاصة مع توافر نشاطات مختلفة من شاحنات الطعام إلى استعراض الأوركسترا الموسيقية وعروض الصقور وبرامج المواهب.

وتحمل احتفالات هذا العام التي أقيمت قبل عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني في نهاية هذا الأسبوع، شعار «عام الخير»، حيث يتبّرع فريق العمل والزوار بالأموال لدعم المؤسسات الخيرية المحلية.

وقّدم طلاب من مدرسة الإمارات الوطنية عرضاً راقصاً أذهل الحضور، لكن ما خطف أنفاس الجميع كانت قراءة شعرية لأحد طلاب المدرسة.