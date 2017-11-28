ماراثون الوفاء.. رسالة حب للقائد بطول 835 كلم

وليد فاروق (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لماراثون «رسالة الوفاء للقائد» صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تفاصيل النسخة السابعة من السباق الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تزامناً مع الاحتفالات اليوم الوطني 46 للدولة، خلال شهر ديسمبر المقبل، وتحديداً بداية من 22 ديسمبر من مدينة حتا وصولا إلى العاصمة أبوظبي 24 ديسمبر لمسافة 835 كيلومتراً يقطعها العداؤون المشاركون والذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع، وهم يحملون رسالة الوفاء للقائد، تقديراً وعرفاناً من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها تجاه صاحب السمو رئيس الدولة.

وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي النصر مساء أمس الأول، التصورات العامة للنسخة الحالية من الماراثون التشريفي، ومنها تحديد التوقيتات الزمنية ونقطة الانطلاق ومسار المشاركين.

حضر المؤتمر الصحفي صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة، وعبد الله إبراهيم رئيس لجنة الإعلام الرياضي، ومحمد علي العور المدير التنفيذي لنادي النصر، وفاطمة بوحجير عضو اللجنة رئيسة قسم الدعم الرياضي في شرطة دبي، مشرفة برنامج الشيخ محمد بن راشد للياقة البدنية، وراشد الكتبي رئيس لجنة التطوير باتحاد ألعاب القوى، وخميس العتيبة مدير خط سباق ماراثون الوفاء للقائد.

وتقدم صالح محمد حسن بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لرعاية سموه للنسخة السابعة، متمنياً أن يظهر السباق بما يتناسب ورعاية ودعم سموه، موجهاً جزيل شكره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأب الروحي للماراثون.

وكشف أن النسخة القادمة من ماراثون الوفاء للقائد تتضمن تواصلًا أكبر مع أطياف المجتمع كافة، وهناك أفكار تبنتها اللجنة المنظمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً وستكون حاضرة في النسخة السابعة بهدف تعزيز المكانة التشريفية للحدث الذي يعتبر الأبرز في العالم بأسلوب إقامته.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الماراثون سينطلق من مدينة حتا باتجاه الفجيرة ونزولاً إلى باقي إمارات الدولة من رأس الخيمة إلى أم القيوين وعجمان ثم الشارقة وصولاً إلى دبي في الطريق إلى العاصمة أبوظبي، مشيراًٍ إلى مشاركة عدد من المتسابقين من عدة دول عربية من السعودية والبحرين ومصر في حمل رسالة الوفاء للقائد في مبادرة أخوية تعبر عن أواصر المحبة والتلاحم التي تربط شعب الإمارات بأشقائهم العرب.

ومن المقرر أن تبلغ مسافة السباق 835 كيلومتراً، ومن المتوقع أن تتراوح المدة الزمنية للماراثون من 62 إلى 67 ساعة دون توقف وحسب سرعة العدائين، علما أنه وفق تأكيدات اللجنة المنظمة العدد النهائي للمشاركين لم يتحدد بعد في ظل الإقبال الكبير للمشاركين، والذي يمكن أن يبلغ ثلاثة الآف مشارك أو أكثر، إضافة إلى 100 عداء دولي متوقع مشاركتهم في حمل رسالة الوفاء للقائد.