مساهمو «الإمارات ريت» يوافقون على إصدار صكوك

دبي (الاتحاد)

وافق مساهمو شركة «الإمارات ريت» على مقترح إصدار صكوك على شكل شهادات ثقة (الشهادات)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عُقِد مؤخراً.

ومن المتوقع طرح الإصدار للاكتتاب خلال الفترة بين الربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018.

وتم تعيين بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً، بينما تم تعيين كل من بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك وربة، مديرين مشتركين للإصدار.

وسوف تبدأ حملة ترويجية للقاء مستثمري أدوات الدخل الثابت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا وأوروبا في 28 نوفمبر الجاري.

وسيتم إصدار الشهادات بموجب طرح مستقل يخضع للائحة «إس» (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي، وسيتم إدراجها في بورصة إيرلندا. وستساهم هذه الصكوك، التي تستحق خلال خمس سنوات، في منح الشركة مرونة أكبر فيما يتعلق بتواريخ استحقاق ديونها واستبدال التمويلات التي يجري تسديدها على أقساط أخرى تُسدد دفعة واحدة.

قال سيلفان فيوجو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا دبي»، مدير «الإمارات ريت»: «تعتبر قدرة صناديق ائتمان الاستثمار العقاري على الوصول إلى أسواق رأس المال المدين ضرورة استراتيجية لتعزيز نموها».