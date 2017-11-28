إدراج أسهم «دريك آند سكل» ضمن «مؤشر مورغان ستانلي»

دبي (الاتحاد)

كشفت «دريك آند سكل إنترناشيونال عن إدراج أسهمها ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحمل الخطوة دلالات مهمة على تنامي الثقة الإقليمية والدولية بخطة التحول الشامل لـ»دريك آند سكل إنترناشيونال»، في ظل التوقعات بأن يكون لها نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تعزيز اهتمام المستثمرين بالشركة.

ويأتي إدراج أسهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي» عقب شهر واحد من استكمال بنجاح برنامج إعادة هيكلة رأس المال، والذي تمحور بالدرجة الأولى حول تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وبعد مرحلة مهمة شهدت سلسلة من التعيينات الاستراتيجية والتغييرات الهيكلية التي تستهدف تعزيز وتيرة الأعمال.

وتنظر إدارة»دريك آند سكل إنترناشيونال» إلى القرار الأخير باعتباره تطوراً إيجابياً هاماً يأتي في توقيت استراتيجي، كونه يتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لإعادة توجيه المسار لدخول مرحلة جديدة من التعافي والنمو.

وقال ربيع أبو ديوان، مدير علاقات المستثمرين «دريك آند سكل إنترناشيونال»: يكتسب إدراج أسهمنا ضمن «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي» أهمية عالية كونه خطوة نوعية تعكس الثقة العالية التي يوليها لنا المستثمرون الإقليميون والدوليون، وتؤكد في الوقت ذاتها الحضور القوي والمكانة المتفردة التي نحظى بها ضمن السوق الإقليمية.

وبالمقابل، جاءت الخطوة بمثابة دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح مدفوعين بجهودنا الحثيثة لإعادة الهيكلة التنظيمية، والتي تفتح أمامنا فرصاً جديدة واعدة لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

وبالمقابل، تثبت مجدداً نجاح مساعينا المتواصلة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين الحوكمة المؤسسية وتطوير برنامج التواصل الفعال مع المستثمرين».