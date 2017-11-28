ضغوط بيع «القيادية» تهبط بمؤشرات الأسواق المالية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم القيادية المدرجة بالأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، إلى ضغوط بيع ساهمت في تغيير مسار المؤشرات لتغلق بالمنطقة الحمراء متأثرة بعمليات بيع قادتها المؤسسات والمحافظ على عدد من الأسهم، فيما تراجعت قيم وأحجام السيولة عن مستوياتها خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية في ثاني جلسات الأسبوع، نحو 510.4 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على أكثر من 223.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3677 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 66 شركة مدرجة بالأسواق، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 33 سهماً، بينما ظلت أسعار 13 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.18% ليغلق عند مستوى 4274 نقطة، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على 64.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 141 مليون درهم، من خلال تنفيذ 748 صفقة، حيث تم التداول على 30 سهماً، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد غير اتجاهه بعد تعرض أسهمه القيادية لضغوط بيع خلال الساعة الأخيرة من التعاملات، لينهي جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 0.13% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 369.4 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 159 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2929 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.