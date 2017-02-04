الجيش الأميركي ينشر المدمرة «كول» قبالة سواحل باب المندب

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (صنعاء، عدن)

أعلن الجيش الأميركي، أمس، نشر مدمرة قبالة سواحل اليمن بهدف مرافقة السفن وحماية الملاحة البحرية، وقال مسؤولان أميركيان، إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران. وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن المدمرة «كول» وصلت قرب مضيق باب المندب، قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن. وأضافا أنه «في حين أن سفناً حربية أميركية نفذت عمليات روتينية في المنطقة في السابق، إلا أن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران». وقال المسؤولان إن قرار تحريك «كول» اتخذ قبل أحدث تعليقات لترامب بشأن إيران.

وجاء هذا التحرك بعد أيام من مهاجمة ميليشيات الحوثي لفرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، ما تسبب في استشهاد اثنين من أفراد الطاقم.

وفي سياق آخر، تواصلت أمس المواجهات بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية المتحصنة بين المدنيين في مدينة «المخا»، ودعا التحالف العربي في منشورات ألقتها مقاتلات على المدينة، السكان المحليين إلى «الابتعاد عن أماكن وتجمعات المليشيات الحوثية وأعوان المخلوع صالح»، حرصاً على سلامتهم.

وفي سياق آخر، طردت قبائل من أبين شمال عدن، عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي عقب ساعات من محاولتهم السيطرة على بلدة لودر. وأكد مصدر محلي لـ «الاتحاد» أن مسلحين محليين من أبناء أبين تجمعوا في لودر وبعض المناطق التي شهدت انتشار عناصر القاعدة فيها، وأعلنوا تشكيل قوة محلية للتصدي لعناصر التنظيم في حال استمروا باقتحام المدن، الأمر الذي دفع تلك العناصر إلى الانسحاب صوب جبال «المراقشة»، مشيراً إلى أن عناصر «القاعدة» انسحبت واكتفت بتفجير مراكز أمنية كانت قوات الحزام الأمني تستخدمها مقرات لها في لودر وشقرة.