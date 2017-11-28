سوق أبوظبي يعقد ملتقى للشركات المدرجة

أبوظبي (الاتحاد)
عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، الملتقى السنوي الثاني لهذا العام للشركات المدرجة، في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، وذلك بحضور ممثلين عن الشركات المدرجة، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في السوق.
وهدف الملتقى إلى تعريف الشركات بأحدث الخدمات والآليات التي يوفرها السوق، وضمان التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي يعتمدها السوق.
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وقال البلوشي: «يعمل السوق على تطوير الخدمات التي يوفرها للمتعاملين والشركات المدرجة، للارتقاء بالبنية الاستثمارية، وذلك ضمن مهمة السوق في المساهمة بتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي والدولة، حيث يواصل السوق جهوده في تطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى زيادة القيمة السوقية والمنتجات، وجذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين».
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