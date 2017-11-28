سوق أبوظبي يعقد ملتقى للشركات المدرجة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، الملتقى السنوي الثاني لهذا العام للشركات المدرجة، في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، وذلك بحضور ممثلين عن الشركات المدرجة، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في السوق.

وهدف الملتقى إلى تعريف الشركات بأحدث الخدمات والآليات التي يوفرها السوق، وضمان التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي يعتمدها السوق.

وشدد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير أطر العمل والتنسيق المشترك مع الشركات المدرجة في السوق ومختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بنظم التداول واستثمار المدخرات طويل الأمد، وإعدادهم للامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية، وذلك في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر الارتقاء بالمناخ الاستثماري للإمارة وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال.

وقال البلوشي: «يعمل السوق على تطوير الخدمات التي يوفرها للمتعاملين والشركات المدرجة، للارتقاء بالبنية الاستثمارية، وذلك ضمن مهمة السوق في المساهمة بتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي والدولة، حيث يواصل السوق جهوده في تطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى زيادة القيمة السوقية والمنتجات، وجذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين».

واستعرض الملتقى حزمة الخدمات الرقمية التي أطلقها السوق مؤخراً، لتلبية متطلبات الإفصاح والشفافية، ولضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين في وقت آني ومباشر.