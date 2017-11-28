أبوظبي (الاتحاد)
وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، لتفعيل التعاون حول فرص ومجالات تطوير التكنولوجيا المالية، والذي يتصل بتقنيات وحلول التأمين في أبوظبي ودولة الإمارات.
وقّع المذكرة أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتمكين الطرفين من العمل المشترك لإطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية والناشئة المعنية بتطوير حلول وتقنيات التأمين، وبحث المشاركة في المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالتأمين وإدارة التأمين.
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وأضاف: نأمل أن تدعم شراكتنا الجديدة مع سوق أبوظبي العالمي مختلف قطاعات التأمين في الدولة، وتعزز من تنافسيتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين والشركات».
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ونسعى عبر شراكتنا مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين للتعاون الوثيق حول تطوير وتطبيق التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع التأمين، كما نتطلع للاستفادة من الخبرات الكبيرة والمعرفة الواسعة التي تتمتع بها الشركة لإطلاق المبادرات التي تخدم احتياجات أبوظبي ودولة الإمارات».