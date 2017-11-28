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القمة تهتز تحت أقدام «جونيورز».. وخسارة ثلاثية لـ «ريفر بليت»

كبار «السوبر ليجا» يترنحون
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تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

بوينس آيرس (د ب أ)

سقط بوكا جونيورز، متصدر الدوري الأرجنتيني «سوبر ليجا»، بالهزيمة صفر/‏ 1 أمام مضيفه روساريو سنترال، ليتجرع الهزيمة الثانية له في المسابقة، مما يهدد تفرده بصدارة ترتيب البطولة الأرجنتينية التي وصلت إلى المرحلة الـ11.

وشهدت هذه المرحلة أيضاً سقوط ريفر بليت، الغريم التاريخي لبوكا جونيورز، مجدداً في مشواره في البطولة، وذلك بعد هزيمته 3/‏ 1 أمام نيولز أولد بويز.

وسجل اللاعب ماركو روبن هدف الفوز لروساريو سنترال مبكراً برأسية متقنة.

وتخللت المباراة أجواء من التوتر وفاصل من الاحتكاكات العنيفة بين اللاعبين، أفضت في النهاية إلى طرد اللاعب باولو جولتز، نجم بوكا جونيورز، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ولعب بوكا جونيورز، حامل لقب الدوري الأرجنتيني بتوتر واضح وكان بعيداً تماماً عن أدائه المتألق، الذي ظهر به في المرحلة الأولى من المسابقة، فيما قدم روساريو سنترال أداءً أكثر ثباتاً وقوة، ليتمكن من الفوز مرة أخرى على بوكا جونيورز، بعد أن أطاح به في وقت سابق من بطولة كأس الأرجنتين. ... المزيد
     
 

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