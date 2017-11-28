«البلومون» يتوهج بالأرقام.. وبيب يتغنى بدرس المعاناة

محمد حامد (دبي)

على الرغم من مواصلته رحلة التألق والاستمرار في التربع على قمة البريميرليج، بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين مان يونايتد بعد مرور 13 جولة، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي كشف عن فلسفته الحقيقية في التعامل مع صعوبات الدوري الأكثر تعقيداً وإجهاداً في العالم، فقد أكد أن تأخر فريقه أمام هيدرسفيلد تاون في الشوط الأول، ثم العودة لتحقيق الفوز في الشوط الثاني بهدفين لهدف، يؤكد أن إنهاء الموسم من دون خسارة هو أمر شبه مستحيل، خاصة أن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام تقريباً سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وأشار المدير الفني لمان سيتي إلى أنه لم يطلب من اللاعبين بين شوطي المباراة، أن يفعلوا كل شيء لتحقيق الفوز، بل طالبهم بالتمسك بعقلية عدم الاستسلام، فهي الدرس الأهم من موقعة هيدرسفيلد، خاصة أن المراحل المقبلة قد تشهد هزيمة ما لفريقه، ولكن يظل الأهم التمسك بالعقلية الإيجابية، دون التفكير كثيراً في هاجس إنهاء الموسم دون خسارة، وشدد المدرب الإسباني على أن الدرس الأهم هو أن فريقه يتعلم كيف يعاني، فالأمور لن تسير دون معاناة طوال الموسم.

وبعيداً عن «درس المعاناة» الذي تغنى به جوارديولا، حقق سيتي الفوز ومعه 5 أرقام جديدة يحق لعشاقه أن يفخروا بها، فهي أرقام تؤكد أن الفريق يعيش مرحلة جديدة في تاريخه الكروي، حيث لا يسعى فقط للانتصارات والبطولات، بل يفعل ذلك بأناقة وأداء لا يخلو من الجاذبية والكرة الهجومية، الأمر الذي يجعل الأرقام تتساقط أمامه تلقائياً.

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