«مواصفات» تطرح 35 ألف منتج كهربائي 5 نجوم في الأسواق

فهد الأميري (دبي)
قال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات: «إن بيانات الهيئة تشير إلى أن إجمالي عدد المنتجات الكهربائية والمرشدة لاستهلاك المياه، الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة، بلغ 54 ألفاً و176 منتجاً، منها ما يزيد على 35 ألف منتج ذي خمس نجوم، ونحو 19 ألف منتج آخر من طراز 4 نجوم، فيما تراجع إقبال المستهلكين على المنتجات ذات النجمة والنجمتين بصورة لافتة، لتصبح 6 أجهزة و50 جهازاً على التوالي، لمنتجات مغاسل، وصنابير بأنواعها، ومستلزمات الحمامات»..
وكشف المعيني للصحفيين أمس، على هامش مشاركة «مواصفات» في معرض الخمسة الكبار في دبي، عن تحول جذري في ثقافة المستهلكين نحو استخدام أجهزة وأدوات موفرة في استهلاك الطاقة والممارسات الصديقة للبيئة في المباني الخاصة والمنشآت على مستوى الدولة، وفق تصنيف النجوم الذي طبقته الهيئة خلال العامين الماضيين، إذ زاد التوجه نحو الأجهزة ذات النجوم الأعلى (الخمسة والأربعة)، مقابل تراجع لافت في الأجهزة الأقل في التصنيف.
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وأوضح المعيني أن اللائحة تحدد المتطلبات الإلزامية الخاصة بسلامة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد الواجب توافرها في هذه الأجهزة الكهربائية، من تصميم الأجهزة والمعدات وتصنيعها لتكفل الوقاية من الأخطار على الإنسان والحيوان، وتحقق الحماية من خطر الأذى البدني أو أي ضرر قد ينتج عنه التلامس الكهربائي المباشر أو غير المباشر.
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إلى ذلك، أكد عبد الله المعيني، أن قطاع البناء والتشييد يشهد نمواً لافتاً في الدولة، بالصورة التي دفعت الجهات التشريعية والرقابية إلى ضرورة تطوير أدواتها في ضبط جودة مخرجات هذا القطاع.