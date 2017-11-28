«مواصفات» تطرح 35 ألف منتج كهربائي 5 نجوم في الأسواق

فهد الأميري (دبي)

قال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات: «إن بيانات الهيئة تشير إلى أن إجمالي عدد المنتجات الكهربائية والمرشدة لاستهلاك المياه، الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة، بلغ 54 ألفاً و176 منتجاً، منها ما يزيد على 35 ألف منتج ذي خمس نجوم، ونحو 19 ألف منتج آخر من طراز 4 نجوم، فيما تراجع إقبال المستهلكين على المنتجات ذات النجمة والنجمتين بصورة لافتة، لتصبح 6 أجهزة و50 جهازاً على التوالي، لمنتجات مغاسل، وصنابير بأنواعها، ومستلزمات الحمامات»..

وكشف المعيني للصحفيين أمس، على هامش مشاركة «مواصفات» في معرض الخمسة الكبار في دبي، عن تحول جذري في ثقافة المستهلكين نحو استخدام أجهزة وأدوات موفرة في استهلاك الطاقة والممارسات الصديقة للبيئة في المباني الخاصة والمنشآت على مستوى الدولة، وفق تصنيف النجوم الذي طبقته الهيئة خلال العامين الماضيين، إذ زاد التوجه نحو الأجهزة ذات النجوم الأعلى (الخمسة والأربعة)، مقابل تراجع لافت في الأجهزة الأقل في التصنيف.

وطبقت «مواصفات» ملصقاً محدثاً لبرنامج كفاءة الطاقة، على جميع الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمستوردة حديثاً للأسواق المحلية، كما طبقت قبل عامين نظاماً مماثلاً لبطاقة كفاءة الطاقة للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، فيما أكد المعيني أن الهيئة تركز على تهيئة البنية التشريعية التي تخدم التوجهات الحكومية في تقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة، من خلال استحداث حلول صديقة للبيئة، وموفرة في الاستهلاك، وأشار إلى أن «مواصفات» أصدرت من خلال تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، منذ تطبيقها في شهر يوليو 2016 حتى الشهر الجاري، 1423 شهادة مطابقة، لمنتجات يبلغ عددها 4374 منتجاً، لصالح 91 شركة، وبإجمالي طلبات 608 طلابات، مشيراً إلى أن نسبة الشهادات الصادرة من الهيئة مقارنة بجميع الجهات المعنية بلغت 11% من أصل 35 جهة معينة، وبذلك تعتبر مواصفات ثاني أعلى جهة إصداراً لشهادات المطابقة في هذا الإطار.

وأوضح المعيني أن اللائحة تحدد المتطلبات الإلزامية الخاصة بسلامة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد الواجب توافرها في هذه الأجهزة الكهربائية، من تصميم الأجهزة والمعدات وتصنيعها لتكفل الوقاية من الأخطار على الإنسان والحيوان، وتحقق الحماية من خطر الأذى البدني أو أي ضرر قد ينتج عنه التلامس الكهربائي المباشر أو غير المباشر.

وفي سياق آخر، أفاد عبد الله المعيني، أن الهيئة حققت نمواً لافتاً من خلال تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات، والذي يخدم قطاع الإنشاءات وقطاعات أخرى حيوية في الدولة، ويراعي أعلى معايير السلامة والكفاءة والأمان على الطرق عند النقل بوساطة هذه المقطورات، إذ بلغ إجمالي عدد المقطورات الحاصلة على شهادة المطابقة 19 ألفاً و645 منذ التطبيق قبل عامين حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وأوضح أن عدد المقطورات ونصف المقطورات المسجلة لدى «مواصفات» في العام الجاري بلغ وحده 11 ألفاً و891 مقطورة ونصف مقطورة بزيادة لافتة كذلك عن نتائج العام الماضي الذي شهد 7745 شهادة مطابقة.

إلى ذلك، أكد عبد الله المعيني، أن قطاع البناء والتشييد يشهد نمواً لافتاً في الدولة، بالصورة التي دفعت الجهات التشريعية والرقابية إلى ضرورة تطوير أدواتها في ضبط جودة مخرجات هذا القطاع.