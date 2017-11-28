أرقام الريال تـدعـم رونـالـدو

مدريد (د ب أ)

أشارت صحيفة «أ س» الإسبانية إلى تصريح كان قد قاله اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، مطلع الشهر الجاري، عقب خسارة فريقه أمام توتنهام في ملعب ويمبلي في دوري أبطال أوروبا، حيث أكد قائد منتخب البرتغال أن اللاعبين الجدد في صفوف النادي الملكي لديهم استعداد للتطور.

وقال رونالدو آنذاك: اللاعبون الجدد لديهم استعداد للتطور، بيبي وموراتا وخاميس كانوا يجعلوننا أكثر قوة، ولكن الموجودين حالياً أصغر سناً.

وأوضحت الصحيفة أن الإحصاءات والأرقام تدعم وجهة نظر رونالدو، التي فندت خطط ريال مدريد في الفترة الماضية لتدعيم فريقه الكروي.

وبلغت نسبة مشاركة اللاعبين الستة الذين انضموا هذا الموسم إلى الفريق الأول لريال مدريد، مجتمعين 17 ٪ من دقائق المباريات التي لعبها الفريق. وبإجراء مقارنة بسيطة بين هؤلاء اللاعبين ونظرائهم الذين كانوا يلعبون في العام الماضي في الفترة نفسها من الموسم، يتضح الفارق بشكل جلي لا يقبل الشك بين المجموعتين.

وقالت «أ س»: «إن اللاعبين الستة الجدد شاركوا لمدة 2087 دقيقة في مباريات الريال هذا الموسم، ليكونوا بذلك الأقل مشاركة في فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، كما سجلوا 3 أهداف، في الوقت الذي أحرز فيه نظراؤهم في العام الماضي حتى المرحلة الراهنة من الموسم 12 هدفاً».

هذا بالإضافة إلى أن لاعبي الموسم المنصرم سجلوا هذا الموسم مع فرقهم الجديدة 23 هدفاً.

ويعتبر ماريانو دياز هو اللاعب الأبرز في هذا الصدد، بعد أن سجل 11 هدفاً هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع ناديه ليون، ليصبح اللاعب الإسباني الأكثر تهديفاً في الدوريات الأوروبية الكبرى.