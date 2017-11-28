شراكات جديدة بين القطاع الخاص الإماراتي والروسي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حرص الغرفة على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وروسيا وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال والشركات بمناخ وفرص الاستثمار بصورة تفصيلية في كافة المجالات والقطاعات.

وأشار المهيري، خلال كلمته باليوم الثاني من منتدى الأعمال الإماراتي الروسي الذي نظمته غرفة أبوظبي على مدى يومين، إلى أهمية المنتدي في بحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإتاحة المجال أمام ممثلي القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار والشراكة التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق النمو الذي ننشده جميعاً.

وشهد المنتدى حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومشاركة كبيرة من قبل كبار الشخصيات والمسؤولين الإماراتيين والروس، حيث حضر أكثر من 100 رجل أعمال وممثل عن شركات روسية أبدت اهتمامها بالتعاون مع الشركات الإماراتية و إطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية مع ممثلي القطاع الخاص الإماراتي في أبوظبي.

وقال المهيري: هناك العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالصناعات التحويلية خاصة البتروكيماويات والألمنيوم، والذي يمتلك فيها الجانبان خبرات واسعة إلى جانب الصناعات التكنولوجية المتقدمة ومجالات الابتكار والبحوث العلمية والطاقة المتجددة والاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية.