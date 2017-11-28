نابولي يستعيد الصدارة بـ «الفوز القبيح»

ميلانو (رويترز)

استعاد نابولي، الذي لم يذق طعم الهزيمة، صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالفوز 1-صفر بصعوبة على أودينيزي في انتصار وصفه المدرب ماوريتسيو ساري بأنه قبيح.

وانتهت مسيرة انتصارات روما القياسية خارج ملعبه بعد طرد لاعب الوسط المخضرم دانييلي دي روسي في التعادل 1-1 في جنوى، بينما اكتفى ميلانو صاحب الإنفاق الضخم بالتعادل من دون أهداف بملعبه مع تورينو.

وأحرز فيورنتينا هدفاً متأخراً من ركلة جزاء، احتسبت بمساعدة حكم الفيديو، ليتعادل 1-1 خارج ملعبه مع لاتسيو، بينما فاز يوفنتوس حامل اللقب 3-صفر على كروتوني المتواضع بفضل أهداف في الشوط الثاني، من ماريو مانزوكيتش وماتيا دي شيليو ومهدي بنعطية.

وحقق نابولي انتصاره الـ12 في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة متقدماً بنقطتين على انترناسيونالي الذي بقي على القمة لأقل من 24 ساعة عقب فوزه 3-1 على كالياري.