نابولي يستعيد الصدارة بـ «الفوز القبيح»

ميلانو (رويترز)
استعاد نابولي، الذي لم يذق طعم الهزيمة، صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالفوز 1-صفر بصعوبة على أودينيزي في انتصار وصفه المدرب ماوريتسيو ساري بأنه قبيح.
وانتهت مسيرة انتصارات روما القياسية خارج ملعبه بعد طرد لاعب الوسط المخضرم دانييلي دي روسي في التعادل 1-1 في جنوى، بينما اكتفى ميلانو صاحب الإنفاق الضخم بالتعادل من دون أهداف بملعبه مع تورينو.
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وحقق نابولي انتصاره الـ12 في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة متقدماً بنقطتين على انترناسيونالي الذي بقي على القمة لأقل من 24 ساعة عقب فوزه 3-1 على كالياري.
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