الشارقة تطلق جائزة في «المالية العامة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت حكومة الشارقة جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهي أول جائزة من نوعها في العالم العربي في مجال المالية العامة، وتهدف، وفقاً لما ورد في المرسوم الأميري، إلى تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية، باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية، وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود، واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعّال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، بحضور سالم القصير، رئيس المجلس الأعلى للجائزة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، نائب الرئيس للجائزة، والدكتور منصور بن نصار، الأمين العام للجائزة، وأحمد سعيد الجروان، والدكتور مجدي البناني، عضوي المجلس الأعلى للجائزة.