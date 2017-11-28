من كل بستان

الكابتن capitano.uae@gmail.com

شباب الأهلي دبي ولا مثل مايغلطون النقاد دوم (الأهلي) شو سالفته! لا يكون اللعيبة ماخذين نفس وضع إدارتهم أنها مؤقتة ومب مطلوب منهم إلا أنهم يعدون فترة الدمج.

الجمهور طبعاً واضح أنهم مشغولين وايد وايد عن الفريق، ويمكن صاروا يتابعون فرق ثانية ولا مثل ماتقول الإشاعات إنهم بدوا يتابعون رياضات يديده.. حتى كوزمين ماعرفناه بصراحه هالموسم صاير طيب وحبوب مع الكل ولا راحت له أي قضية للانضباط مع أنه باقي عالدور الثاني ثلاث مباريات بس!

ومن كثر ماهو طيب ياحليله يقول صاير يخيل من الجمهور ومب عارف يودي ويهه وين عنهم، وبصراحه من كلامه تحسبته بيتهور ويستقيل بس بعدين تذكرت عقده وراتبه وكسر خاطري ياجماعة لا تزعلونه كله ولا كسر الخواطر.

طارق يقول النصر فيه أخير اللعيبة في الدولة.. طارق ترى الكلام سهل بس شو قاعدين يسوون هاللعيبة وانتوا مب طايعين تنافسون وكل سنة على نفس الموال!

النصر النادي الوحيد أظن اللي تعود الكل أنه ما يرشحه وبعيد عن اللي يسمونها ظغوطات ما شي فايده.. يكفي اللعيبه فيه إنهم أخير لعيبه في الدوري.

الوصل تعادل والكل مستانس طبعاً أولهم الوحدة اللي ما صدق خبر وفاز عالشارجه.. تعادل المتصدر هون على العين تعادلاته وخسارته النقاط، وأظن الوصلاويين مب هاين عليهم يخلصون الدوري بسرعه ويفرقون عن الجماعه خاصة أن الدوري هالسنه قصير ويبون الكل يستانس وياهم لين آخر المشوار.. بس تحذروا ترى الأهلي يتريا المباراة العودة عسب يفوز بها عقب ماخسر من العين وتعادل ويا النصر والوحده والجزيره والشارجه، وان فاز عليكم أظن أن بطل الشتاء راح عليكم ويمكن يروح عليكم تعب ليما وكايو والدور الثاني مايرحم.

زاكاروني شو سالفته يقول باب المنتخب مفتوح للجميع.. لا يكون محد خبره انه لعيبتنا على قدنا وهذا راسمالنا واذا ما بتشتغل على الاولمبي بتم بنفس اللسته اللي عطوك إياها أول ما وصلت.. دخيلك لاتتفاءل وايد شيبتنا نباك أول تشتغل على لعيبتنا الزينين وتشوف شو سالفتهم اللي مدوخ واللي مصاب واللي حالف مايلعب.. حل مشاكل هذيلا أول ورجع لنا مستواهم وبعدين على راحتك دور أي حد يكمل العدد ويروح المعسكر ترى ربعنا نعرفهم حارس وثلاثة وسط واثنينه مهاجمين والبقية مشي حالك ما تفرق ويانا.. بعدين تعال بتخبرك انته مب متابع الدوري معانا ترى اللي تشوفهم مبدعين هذيلا الأجانب مب المواطنين إلا واحد اسمه مبخوت ورقمه 7.. يالربع خبروه لايتحمس وايد.