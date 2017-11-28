مايجا.. «شهد البرتقال»!

عماد النمر (عجمان)

بصم المالي موديبو مايجا مهاجم عجمان بـ «ثنائية» في شباك الوصل، هي الثالثة له في دوري الخليج العربي، وسبق أن سجل مع اتحاد كلباء في مرمى الوحدة، والإمارات خلال الموسم الماضي، وقدم اللاعب أوراق اعتماده للجماهير «البرتقالية»، التي أبدت قلقها لعدم بالصورة المتوقعة منذ التحاقه بعجمان بداية من الجولة الثانية، إلا أنه نجح في غزو القلوب بـ «سهم» الهدفين أمام «الفهود».

ويملك مايجا سيرة ذاتية حافلة وخبرة كبيرة في الملاعب العالمية والعربية، حيث بدأ تجربته الاحترافية في الرجاء البيضاوي المغربي، ومنه إلى لومان الفرنسي، وانتقل إلى الدوري الإنجليزي، ليرتدي قميص وستهام وكوينز بارك، وعاد إلى المنطقة العربية مع النصر السعودي، ومنه إلى اتحاد كلباء، قبل أن يحط الرحال في «القلعة البرتقالية» هذا الموسم، ورغم الخبرات الكبيرة، إلا أنه ظهر بمستوى أقل من المتوقع، خلال 10 مباريات بـ «قميص البرتقالي»، إلا أنه انفجر في الشوط الثاني أمام «الأصفر»، وحطم القيود التي منعته من التسجيل، وكشر عن أنيابه هدافاً قناصاً يسجل ببراعة ورشاقة، وكسر صيامه عن التهديف بـ «ثنائية» غالية.

أكد خليل غانم نجم منتخبنا الوطني السابق، أن مايجا لاعب ذو قدرات عالية، وهداف خطير داخل المنطقة، ويملك سيرة ذاتية جيدة، من اللعب مع ثمانية أندية مختلفة، ثلاثة منها في فرنسا، واثنان في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى النصر السعودي الذي قضى به موسمين، قبل أن يحضر إلى الإمارات، ويلعب لاتحاد كلباء، ما يعني أنه لاعب يملك الخبرة الكافية، ليكون أحد المميزين في دورينا، إلا أنه لم يقدم مستوى جيداً هذا الموسم مع عجمان، وظهر بصورة متواضعة، حتى أعلن عن نفسه في مباراة النصر، ونرجو أن تكون المباراة بداية انطلاقته الحقيقية لمساعدة فريقه، وأرى أنه لاعب مكافح ومجتهد، وعليه أن يزيد من جهوده، حتى يعود لمستواه المعروف عنه.

من جانبه، قال إسماعيل راشد المحلل الرياضي إن ثنائية مايجا في شباك الوصل، أكبر رد على المشككين الذين قللوا من قيمة اللاعب وقدراته خلال المباريات السابقة، وأوضح أن مايجا لاعب مهاري جيد، ويجيد التحرك في الملعب بصورة سليمة بالكرة ومن دونها، وتكمن خطورته داخل المنطقة، ولعل عدم ظهوره في الفترة الماضية بصورة جيدة، يعود إلى عدم وصوله إلى الجاهزية الفنية، وعدم تجانسه الكافي مع زملائه، واللاعب يملك إمكانات كبيرة، وقادر على الظهور بصورة أفضل، وأشار إلى أن أيمن الرمادي منح الفرصة الكافية لمايجا، من خلال التدرج في المشاركة، حتى يصل إلى الجاهزية، وبدأ اللاعب يشارك في بصورة كاملة خلال آخر ثلاث مباريات فقط، وعلى مايجا أن يساعد نفسه، ويبذل أقصى ما عنده، حتى يستمر على المستوى نفسه الذي ظهر عليه في الشوط الثاني أمام الوصل.

وصف حسن سعيد اللاعب الدولي السابق، مدير فريق اتحاد كلباء، مايجا بأنه من أفضل المهاجمين في الدولة، ولديه مهارات عاليه خاصة في الكرات الرأسية داخل المنطقة، وهو من أصحاب الخلق الرفيع، وهادئ الطباع، وفي اتحاد كلباء كان محبوباً من جميع اللاعبين، وأوضح أن مايجا حينما يصل إلى «الفورمة» يكون لاعباً خطيراً ومؤثراً مع الفريق، ونرجو له الاستمرار على المستوى الجيد، وأتوقع أن يزداد مايجا تألقاً خاصة مع وجود كونيه، وكذلك إديلسون وحيدروف.