«العنابي» يلعب بـ «شخصية المنافسة»

مراد المصري (دبي)

أوضح ماجد العويس، أن الجولة التاسعة قدمت لنا الوحدة بشخصية واضحة، تجعل منه قادراً على المنافسة على اللقب هذا الموسم، وقال: الفوز على الشارقة جاء بعد معرفة نتيجة مباراتي العين والوصل، ورأينا فريقاً يعرف كيف يفرض شخصيته في الملعب، ويحصد النقاط المقترنة بالأداء المقنع.

وأضاف: الوحدة الفريق الوحيد منذ بداية الموسم الذي قدم أداءً ثابتاً بشكل عام، ربما أثرت عليه الخسارة أمام العين على ملعبه، لكنه في هذه الجولة نجح بقيادة الروماني ريجيكامب من اللعب بالشخصية التي تؤهله للمنافسة لاحقاً، خصوصاً أن الكرة في ملعبه، بعدما خدمته النتائج في الجولة الحالية، سواء عبر تعثر «الإمبراطور» و«الزعيم»، وأيضاً شباب الأهلي دبي والنصر اللذين يأتيان خلفه.

وأشار العويس، إلى الإصابات التي تعصف بالفريق حالياً، يدفع العين ضريبتها، من خلال عدم توفر البدلاء القادرين على صنع الفارق، وهو ما ظهر في مباراته الماضية أمام دبا الفجيرة، وقال: زوران لا يتحمل المسؤولية كاملة، وحين ننظر إلى «الدكة» لا نجد محمد عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن وشيوتاني، وانضم لهما كايو للإصابة، ودوجلاس لوفاة والدته، بالتالي فإن «البنفسج» يلعب بالأسماء المتاحة حالياً، ويجب الصبر عليه.

وأشاد العويس بأداء عجمان موضحاً أن عودته أمام الوصل تحسب له، وليست بسبب تراخي «الإمبراطور»، وقال: «البرتقالي» لم يخدمه جدول المسابقة، حيث لعب مباريات قوية، في بداية المشوار، إلا أنه دائماً يقدم الأداء الجيد، ولم يسعفه الحظ في بعض الأوقات، وما قدمه أمام «الفهود» يشفع له للخروج بنقطة، فيما يخطف الوصل النقاط، في المباريات الأخيرة، من دون أداء كبير، وما حدث في المباراة، جاء خلال فترة صعود في أداء عجمان، استغل فيها نسق أداء الوصل.