دبا الحصن يواجه خورفكان في دوري الصالات

دبي (الاتحاد)

يلتقي في الساعة السابعة مساء اليوم، دبا الحصن وخورفكان، في افتتاح الأسبوع الخامس لدوري كرة قدم الصالات، ويلتقي غداً اتحاد كلباء مع شباب الأهلي دبي، والحمرية مع مليحة، على أن يلعب النصر مع البطائح بعد غد.

يستقبل دبا الحصن المنتشي بإنجاز كأس الاتحاد حساب الظفرة، والفوز على الحمرية 8-1 في الدوري، جاره وغريمه خورفكان بروح معنوية عالية، ويطمح «الحصناوي» إلى مواصلة الانتصارات وحصد النقاط للحفاظ على المركز الثاني، والعمل على مطاردة الصدارة، في انتظار تعثر الظفرة في الأسابيع القادمة، فضلاً عن أنه يستقل غياب الظفرة عن ساحة التنافس في هذا الأسبوع، لتقليل الفارق إلى نقطة واحدة، مع احتفاظ الظفرة المتصدر برصيد 12 نقطة بفارق مباراة، ويملك دبا الحصن 8 نقاط.