أبوظبي (الاتحاد)
تأهل «جولد وكلاء لاعبين» و«أيليت فتنس» إلى نهائي كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفخري للاتحاد الرياضي للمؤسسات لكرة القدم، وينظمها الاتحاد الرياضي للمؤسسات في أبوظبي، على أن تقام المباراة الختامية، في الساعة السادسة والرابع مساء غد، باستاد سلطان بن زايد آل نهيان.
وجاء صعود «أيليت فتنس»، على حساب «مختبر يونيفرسال» 2 - 1، وسجل الهدفين نداخت ديوب وكوامي أسيمنج، فيما أحرز ليجراند استيفاني هدف الفريق الخاسر، وأدار المباراة عامر الصبيح، ومساعده سعيد راكان وعبد الله المرزوقي.
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