أبوظبي (الاتحاد)

تأهل «جولد وكلاء لاعبين» و«أيليت فتنس» إلى نهائي كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفخري للاتحاد الرياضي للمؤسسات لكرة القدم، وينظمها الاتحاد الرياضي للمؤسسات في أبوظبي، على أن تقام المباراة الختامية، في الساعة السادسة والرابع مساء غد، باستاد سلطان بن زايد آل نهيان.

وجاء صعود «أيليت فتنس»، على حساب «مختبر يونيفرسال» 2 - 1، وسجل الهدفين نداخت ديوب وكوامي أسيمنج، فيما أحرز ليجراند استيفاني هدف الفريق الخاسر، وأدار المباراة عامر الصبيح، ومساعده سعيد راكان وعبد الله المرزوقي.

وتأهل «جولد وكلاء لاعبين» بفوزه على «مجلس أبوظبي للجودة» بثلاثية حمد حسن جاسم، وأدار اللقاء الحكم أحمد حسن، بلال بمساعدة سعيد. ووجه سيف بن أحمد الهاملي رئيس الاتحاد بضرورة الإعداد لمسك ختام أغلى بطولات الاتحاد الذي تأسس في الثمانينيات، وأن تخرج المباراة الختامية بالشكل اللائق، بما يتناسب وقيمة البطولة التي تبرز ضمن مسابقات الاتحاد منذ تأسيسه، وأن تأتي المباراة، في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف.