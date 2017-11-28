عبدالله عيسى يعود إلى الخيماوي بعد 38 يوماً

رأس الخيمة (الاتحاد)

يستأنف رأس الخيمة تدريباته مساء اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، بعد مباراة العربي بالجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، ترقباً للقاء مصفوت يوم السبت المقبل، وتبدو معنويات اللاعبين في أفضل حالاتها بعد التفوق على العربي 2-1. ويعود عبد الله عيسى إلى التدريبات، بعد غياب 38 يوماً، لظروف الإصابة التي تعرض لها أمام اتحاد كلباء، بالجولة الخامسة لتمهيدي الكأس، وأجبرته على الغياب عن صفوف الفريق، في المباريات الماضية بالدوري برغم الحاجة إلى جهوده.

وطلب الجهاز الفني بقيادة المصري، ضياء السيد، خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف، حتى تمنح اللاعبين فرصة البقاء في أجواء المباريات الرسمية، خصوصاً أنه يسعى للاستفادة من الجوانب الإيجابية التي كانت سبباً في الأداء القوي في لقاء العربي وحصد «العلامة الكاملة».

وأشار ناصر خميس، عضو مجلس إدارة النادي، إلى أهمية التحضير القوي للمرحلة المقبلة، بما يمنح الفريق فرصة متابعة النتائج الجيدة، في ظل الدعم الكبير من إدارة النادي وتوفير الأجواء المناسبة، مشيراً إلى أن الفريق ظهر بمستوى جيد أمام العربي، وقدم أداءً جيداً، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له. وأضاف: «تنتظرنا مرحلة مهمة، ونحرص على الإعداد لكل التوقعات، خصوصاً أن الدوري أمام مرحلة صعبة للغاية، لرغبة جميع الأندية في الوصول إلى النتائج الإيجابية، وثقتنا كبيرة في إمكانات اللاعبين لإظهار أفضل ما لديهم».

وحول عودة عبد الله عيسى، قال ناصر خميس: «نعرف جيداً أنه يسعى لتقديم المستوى الجيد، وربما لم تخدمه الظروف للإصابة التي تعرض لها أمام «النمور» في الكأس، والجيد أن جهود الجهاز الطبي من الأسباب المهمة التي منحته فرصة الشفاء، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، لتقديم الإضافة مع بقية اللاعبين».