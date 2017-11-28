فريد علي: ماهر جاسم يفلت من «حمراء الكوع»!

علي معالي(دبي)

يرى فريد علي، الحكم الدولي السابق، أن الجولة التاسعة، لم تشهد العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، باستثناء حالة واحدة، كان على يحيى الملا أن يقوم فيها بمنح ماهر جاسم لاعب حتا البطاقة الحمراء بدلاً من الصفراء في مباراة فريقه أمام الظفرة.

قال: في الدقيقة 55 يجب طرد ماهر جاسم، على سلوكه المشين، لضربه إبراهيم سعيد لاعب الظفرة على وجهه بـ «الكوع»، وشاهد الحكم الضرب، ولست أدري كيف قام الملا بتقدير الموقف، والبطاقة الحمراء ضرورية في هذه الحالة الواضحة والصريحة.

وأضاف: في مباراة دبا الفجيرة والعين التي أدارها عمر آل علي، حاول أحمد إبراهيم لاعب «النواخذة» التحايل على الحكم، في الدقيقة 23، إلا أنه فطن لـ «نية» اللاعب، وقام بمنحه البطاقة الصفراء، وهو عكس ما حدث في مباراة الوصل مع عجمان التي شهدت في الدقيقة 71 حالة تحايل، ولكن لم يُعلن الحكم فهد الكسار عنها، وهو ما لم يوفق فيه، وعليه منح بطاقة صفراء لمنع التحايل الذي أصبح منتشراً بين لاعبينا لخداع الحكام، والهدف الأول لـ «البرتقالي» صحيح، ويحسب للمساعد الأول سبيت عبيد، المساهمة في اتخاذ القرار، حيث إن النظرة دقيقة للغاية وحساسة من الحكم المساعد الأول.

وشهدت مباراة الوحدة مع الشارقة، قراراً سليماً من الحكم الذي رفض احتساب هدف لـ «الملك»، لأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وقرار المساعد عامر القادري صحيح، ونسبة التركيز عالية، ويمكن وصف عينه في هذا القرار بأنها «عين الصقر»، والحكم المساعد متمركز جيداً، خاصة أن الكرة كانت في الهواء وليست على الأرض.