7 مشاهد في الجولة التاسعة

معتصم عبدالله (دبي)

خطف عجمان ودبا الفجيرة الأضواء في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، بعدما نجحا في فرض التعادل أمام «المتصدر» و«الوصيف» على التوالي، بتعادل «البرتقالي» أمام مضيفه الوصل 2-2، و«النواخذة» أمام ضيفه العين 0-0، فيما استغل الوحدة صاحب المركز الثالث الموقف ليضيق الخناق على ثنائي المقدمة، بفوزه العريض على ضيفه الشارقة الذي تكبد الخسارة الأولى، تحت قيادة مدربه العنبري بنتيجة 3-0، ونجح الجزيرة في تطبيق سيناريو «قلب الطاولة» للمرة الثانية على التوالي، بتحويل تأخره أمام ضيفه الإمارات بهدف، إلى فوز 3-1، وودع حتا المركز الأخير بفوز «قياسي» على مضيفه الظفرة 5-2، في الوقت الذي حسم فيه التعادل الثالث في الجولة والخامس على التوالي في سجل «الفرسان الثلاثة»، مباراة النصر وشباب الأهلي دبي بنتيجة 1-1.1

1 قمة المدربين الأربعة!

جذبت مباراة النصر وضيفه شباب الأهلي دبي على ملعب العوير، أربعة من الأسماء التدريبية المعروفة، والذين حضروا في المدرجات، لرصد مجريات المباراة، وفق طموحات مختلفة، بقيادة الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب «الأبيض»، حيث تضم تشكيلة الفريقين عدداً من العناصر المهمة، في المقابل رصد الكرواتي زوران مدرب العين لاعبي النصر، تأهباً لمباراة الفريقين في الجولة العاشرة، فيما وجد الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل، بهدف الوقوف عن قرب على مستوى شباب الأهلي، قبل مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة للدور الأول، في المقابل واصل الإيطالي زنجا مدرب أندية العين، النصر، والشعب السابق حضوره في ملاعب الدوري رفقة الثلاثي.

2 «الزعيم» أول حالة صيام