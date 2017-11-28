«الفنية» تحسم سباق الأفضل بين «عموري» وخريبين

بانكوك (الاتحاد)

علمت «الاتحاد» أن عمر عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني والعين، لا يزال متقدماً في السباق نحو الفوز بلقب أفضل لاعب آسيوي، فيما ينتظر أن يتم حسم السباق عقب اجتماع اللجنة الفنية المكلفة باختيار الفائز باللقب خلال اجتماعها صباح اليوم، قبل اجتماع المكتب التنفيذي، لرفع تقريرها إلى المكتب، وحسم الجدل حول اسم اللاعب الفائز. ويواجه عمر عبد الرحمن، منافسه من السوري عمر خريبين لاعب الهلال السعودي، والذي حصد لقب هداف دوري أبطال آسيا، ما أعاده بقوة للمنافسة على اللقب، حيث يضع الاتحاد القاري عدداً من المعايير التي يمر عليها اللاعب المرشح، ويحصد النقاط مع كل معيار، بإجمالي 230 نقطة.

وكان عمر عبد الرحمن متقدماً في سباق النقاط، حتى خروج العين من المربع الذهبي للبطولة، ومن ثم تأهل الهلال إلى النهائي، ولعب خريبين دوراً كبيراً في بلوغ فريقه للمباراة الختامية، بينما يتفوق «عموري» في مجموع المباريات التي حصد فيها جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال وبلغت 6 مباريات، مقابل 3 مباريات لخريبين.