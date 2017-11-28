3 مقترحات أمام «التنفيذي» لحل أزمة نقل مباريات أنديتنا أمام قطر

بانكوك (الاتحاد)

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، اجتماعه صباح اليوم بالعاصمة التايلاندية بانكوك، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد، وذلك لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها اتخاذ قرار حول الملاعب المحايدة التي يجب تحديدها، لاستضافة مباريات أنديتنا أمام الأندية القطرية، وأيضاً السعودية التي طلبت عدم اللعب أمام قطر وإيران، إلا في ملاعب محايدة.

وعلمت «الاتحاد» أن هناك 3 مقترحات، سيتم وضعها على طاولة المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المرتقب، وتم طرحها خلال اجتماع لجنة المسابقات، بين الأعضاء بعد خروج ممثلي الدول الأربع، الإمارات والسعودية، إلى جانب قطر وإيران، لترك أعضاء اللجنة المحايدين يتخذون القرار، وهو الاجتماع الذي عقد بطوكيو على هامش استضافة نهائي دوري الأبطال.

وتم طرح إمكانية إلغاء التقييد بالمناطق أو «الزون»، بحيث لا يتم اللعب بين فرق الغرب حتى المباراة النهائية، ما يعني العودة إلى النظام القديم للبطولة، وهو مقترح لا يجد تأييداً، لأن أنديتنا بذلك مرشحة للعب منذ الدور التمهيدي في اليابان أو أستراليا.

ويتعلق المقترح الثاني، بقصر مباريات غرب آسيا، على بطولة مجمعة بين الأندية المشاركة في المحفل القاري، للعام المقبل فقط، ويتأهل فريق إلى النهائي أمام منافس من شرق آسيا.

أما المقترح الثالث وهو الأقرب للتنفيذ، يتعلق بالموافقة على تطبيق مبدأ اللعب على ملاعب محايدة، مع توفير ضمانات تتعلق بنسب الحضور الجماهيري وغيرها من الجوانب التسويقية واللوجستية، على أن يقدم كل اتحاد كرة وتحديداً في الإمارات والسعودية، رسالة رسمية للجنة المسابقات وإلى الأمانة العامة، يؤكد خلالها التمسك باللعب في أرض محايدة، وعدم القدرة على استضافة الفرق القطرية أو الإيرانية، وعدم القدرة على استخراج تأشيرات لتلك الفرق أو إصدار موافقات للاعبي الأندية الإماراتية والسعودية على اللعب في قطر، وأيضاً في إيران بالنسبة للفرق السعودية.

ومن ثم ينتظر أن يتم تشكيل فريق عمل يراجع تلك الأمور قبل أن يقر نهائياً إقامة المباريات في ملاعب محايدة، على أن تكون بين الإمارات والكويت، الأردن وعُمان.