3 مقترحات أمام «التنفيذي» لحل أزمة نقل مباريات أنديتنا أمام قطر

بانكوك (الاتحاد)
يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، اجتماعه صباح اليوم بالعاصمة التايلاندية بانكوك، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد، وذلك لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها اتخاذ قرار حول الملاعب المحايدة التي يجب تحديدها، لاستضافة مباريات أنديتنا أمام الأندية القطرية، وأيضاً السعودية التي طلبت عدم اللعب أمام قطر وإيران، إلا في ملاعب محايدة.
وعلمت «الاتحاد» أن هناك 3 مقترحات، سيتم وضعها على طاولة المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المرتقب، وتم طرحها خلال اجتماع لجنة المسابقات، بين الأعضاء بعد خروج ممثلي الدول الأربع، الإمارات والسعودية، إلى جانب قطر وإيران، لترك أعضاء اللجنة المحايدين يتخذون القرار، وهو الاجتماع الذي عقد بطوكيو على هامش استضافة نهائي دوري الأبطال.
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ويتعلق المقترح الثاني، بقصر مباريات غرب آسيا، على بطولة مجمعة بين الأندية المشاركة في المحفل القاري، للعام المقبل فقط، ويتأهل فريق إلى النهائي أمام منافس من شرق آسيا.
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ومن ثم ينتظر أن يتم تشكيل فريق عمل يراجع تلك الأمور قبل أن يقر نهائياً إقامة المباريات في ملاعب محايدة، على أن تكون بين الإمارات والكويت، الأردن وعُمان.