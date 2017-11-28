«القاري» يؤكد قدرة الإمارات على تنظيم تاريخي لـ «آسيا 2019»

معتز الشامي (بانكوك)

أشاد الاتحاد الآسيوي، بمدى الجاهزية التي وصل إليها الملف الإماراتي لتنظيم كأس آسيا 2019، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ النهائيات.

وسادت حالة من الارتياح جنبات الاجتماع التنسيقي للجنة كأس آسيا، والذي شهد عرض ملف متكامل حمل الأعمال كافة التي جرت على الأرض، والتجهيزات اللازمة للبطولة، وخرجت اللجنة بقناعة، بأن الإمارات جاهزة من الآن لتنظيم الحدث الكبير بعد تلبية المتطلبات كافة وتوفيرها، قبل 13 شهراً من انطلاق كأس آسيا المقرة في يناير 2019.

واستقر الاجتماع على إقامة حفل قرعة البطولة يوم 27 أبريل المقبل، وينتظر أن يتم تحديد موعد الحفل لاحقاً.

وتفيد المتابعات أن اللجنة وافقت على مقترح تقدم به الدكتور حافظ المدلج، عضو اللجنة ممثل السعودية، بتأجيل اختيار الملاعب لمباريات البطولة، حتى بعد انتهاء مراسم القرعة، وذلك لاختيار الملاعب ذات السعة الجماهيرية الكبيرة، للمنتخبات صاحبة الكثافة الجماهيرية المتوقعة خلال مشوارها بالمحفل القاري، خاصة أن البطولة تقام في الإمارات، التي تعتبر نقطة جذب لجماهير الكرة الآسيوية، فضلاً عن وجود جاليات يتوقع أن تحضر جماهيرها بكثافة كبيرة، وعلى رأسها جماهير المنتخب السعودي، وغيرها من المنتخبات الأخرى، وهو المقترح الذي لاقى قبولاً لدى اللجنة، في ظل اتباع سياسة المداورة بين الملاعب، حيث يتم اتباع فلسفة جديدة، بعدم تقييد المنتخب بالمدن التي تقيم فيها، نظراً لقرب المسافات بين المدن الإماراتية المستضيفة للحدث، في أبوظبي ودبي والعين والشارقة.