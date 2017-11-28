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القرعة 27 أبريل وتقارير تتحدث عن نهائيات غير مسبوقة

«القاري» يؤكد قدرة الإمارات على تنظيم تاريخي لـ «آسيا 2019»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

معتز الشامي (بانكوك)

أشاد الاتحاد الآسيوي، بمدى الجاهزية التي وصل إليها الملف الإماراتي لتنظيم كأس آسيا 2019، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ النهائيات.

وسادت حالة من الارتياح جنبات الاجتماع التنسيقي للجنة كأس آسيا، والذي شهد عرض ملف متكامل حمل الأعمال كافة التي جرت على الأرض، والتجهيزات اللازمة للبطولة، وخرجت اللجنة بقناعة، بأن الإمارات جاهزة من الآن لتنظيم الحدث الكبير بعد تلبية المتطلبات كافة وتوفيرها، قبل 13 شهراً من انطلاق كأس آسيا المقرة في يناير 2019.

واستقر الاجتماع على إقامة حفل قرعة البطولة يوم 27 أبريل المقبل، وينتظر أن يتم تحديد موعد الحفل لاحقاً.

وتفيد المتابعات أن اللجنة وافقت على مقترح تقدم به الدكتور حافظ المدلج، عضو اللجنة ممثل السعودية، بتأجيل اختيار الملاعب لمباريات البطولة، حتى بعد انتهاء مراسم القرعة، وذلك لاختيار الملاعب ذات السعة الجماهيرية الكبيرة، للمنتخبات صاحبة الكثافة الجماهيرية المتوقعة خلال مشوارها بالمحفل القاري، خاصة أن البطولة تقام في الإمارات، التي تعتبر نقطة جذب لجماهير الكرة الآسيوية، فضلاً عن وجود جاليات يتوقع أن تحضر جماهيرها بكثافة كبيرة، وعلى رأسها جماهير المنتخب السعودي، وغيرها من المنتخبات الأخرى، وهو المقترح الذي لاقى قبولاً لدى اللجنة، في ظل اتباع سياسة المداورة بين الملاعب، حيث يتم اتباع فلسفة جديدة، بعدم تقييد المنتخب بالمدن التي تقيم فيها، نظراً لقرب المسافات بين المدن الإماراتية المستضيفة للحدث، في أبوظبي ودبي والعين والشارقة.

فيما قامت لجنة كأس آسيا، بإطلاق إطار الرؤية والمهمة للبطولة التي تقام من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، حيث اتفقت اللجنة على أن إطار الرؤية للبطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً، يجب أن يعزز مكانة كرة القدم كرياضة أولى في قارة آسيا، وبحث الاجتماع أيضاً في تفاصيل العمل الذي تم إنجازه مؤخراً، والتأكيد على مكانة البطولة كأكبر نهائيات على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الآسيوية، وسوف تسهم البطولة عند إقامتها في الإمارات في زيادة الاهتمام والحضور الجماهيري. ... المزيد
     
 

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